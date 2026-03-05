UBL Dorong Kemajuan Olahraga Nasional Lewat Program Beasiswa Atlet

Universitas Budi Luhur memberikan program beasiswa kepada atlet berprestasi.(UBL)

Universitas Budi Luhur (UBL) terus mempertegas komitmennya dalam mendukung kemajuan olahraga nasional sekaligus membawa pendidikan tinggi Indonesia ke panggung dunia. Langkah strategis ini dilakukan melalui penguatan program beasiswa atlet serta perluasan jejaring internasional yang dirancang untuk mencetak generasi cerdas berbudi luhur dengan daya saing global.

Rektor Universitas Budi Luhur Agus Setyo Budi menyatakan bahwa program beasiswa atlet telah menjadi ikon atau maskot institusi yang memberikan kontribusi nyata bagi prestasi olahraga Indonesia. Saat ini, cakupan cabang olahraga yang mendapatkan fasilitas beasiswa semakin luas, mencakup bulu tangkis, voli, futsal, taekwondo, sepak bola, e-sport, basket, karate, panjat tebing, hingga panahan.

"Beasiswa atlet ini jadi maskot kami. Mahasiswa penerima beasiswa kerap berkontribusi terhadap prestasi olahraga nasional," ujar Agus dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/3).

Baca juga : Pemerintah Gelontorkan Rp3,8 Miliar untuk Beasiswa 200 Atlet Berprestasi

Selain rutin memperkuat kontingen DKI Jakarta di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON), UBL juga memberikan dukungan total berupa fasilitas latihan di lingkungan kampus maupun lokasi pemusatan latihan nasional (pelatnas).

Salah satu fasilitas unggulan ialah sarana latihan panahan di Bogor yang juga dimanfaatkan oleh atlet Pemerintah Kota Bogor. Kemudahan akses pendidikan bagi para atlet pun menjadi prioritas. Atlet panahan, Akhmad Khoirul Basith, mengakui efektivitas platform pembelajaran daring UBL yang membantunya menyeimbangkan jadwal latihan padat.

Basith, yang kini tengah bersiap menghadapi Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, merasa terbantu dengan kebijakan ujian susulan jika jadwal tanding berbenturan dengan agenda akademik.

Baca juga : Tidak hanya Unggul di Arena Kompetisi, Atlet Didorong Miliki Bekal Akademis

"Awalnya agak susah bagi waktu karena saya di training center Jakarta. Tapi kampus menyediakan fasilitas kuliah online. Untuk ujian yang sifatnya offline, jika bentrok dengan jadwal tanding seperti saat SEA Games kemarin, alhamdulillah dipermudah dengan ujian susulan," ungkap Basith.

Di samping prestasi nonakademik, UBL tengah memacu visi Local Roots, Global Impact. Melalui peta jalan yang terukur, UBL menargetkan diri menjadi universitas riset dengan standar global pada 2030 dan memberikan dampak global yang berkelanjutan setelah 2055.

Strategi globalisasi itu diwujudkan lewat program mobilitas mahasiswa dan kerja sama dengan institusi mancanegara, seperti Meiji University, Kanda Institute of Foreign Language, dan Chiba Institute of Science di Jepang, serta Anadolu University di Turki. Program ini memungkinkan mahasiswa merasakan atmosfer akademik internasional, magang profesional, hingga penelitian bersama.

"Visi kami adalah menciptakan generasi lulusan yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berbudi luhur. Generasi ini akan menjadi pemimpin masa depan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan tantangan global," tegas Agus.

Ketua Yayasan Budi Luhur Cakti Kasih Hanggoro menambahkan bahwa dukungan pendidikan ini juga diperkuat melalui berbagai skema beasiswa lain, seperti Beasiswa Nusantara, Beasiswa Akademik, dan Beasiswa Rangking. Hal ini memastikan akses pendidikan berkualitas bagi mahasiswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri untuk dipersiapkan menghadapi pasar kerja global yang kian kompetitif.

Dengan penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan sertifikasi profesional internasional, UBL optimistis lulusannya tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kompetensi praktis yang diakui dunia.

"UBL berkomitmen menjadi universitas yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga diakui secara global. Pendidikan adalah jembatan bagi mahasiswa kami untuk berkontribusi di dunia, menjaga akar budaya, dan membangun masa depan yang lebih baik," pungkasnya. (E-3)