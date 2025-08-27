Tidak hanya Unggul di Arena Kompetisi, Atlet Didorong Miliki Bekal Akademis

Beassiwa bagi atlet.(Dok Perum Jasa Tirta II)

DALAM rangka mendukung pendidikan generasi muda, Perum Jasa Tirta II menyerahkan beasiswa kepada atlet berprestasi di bidang olahraga air melalui acara bertajuk Tirta Syukur Gath & Fest. Program beasiswa tersebut merupakan bagian dari Perum Jasa Tirta II dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya dalam memberikan kesempatan dan meningkatkan akses pendidikan bagi atlet berprestasi di cabang olahraga air, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso mengatakan beasiswa diserahkan kepada tiga atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah mereka raih sekaligus untuk mendukung keberlangsungan pendidikan mereka.

Program beasiswa bagi atlet olahraga air berprestasi telah dimulai sejak tahun 2022. Hingga saat ini, Perum Jasa Tirta II telah memberikan beasiswa kepada 18 atlet dari berbagai jenjang pendidikan, dengan 10 atlet di antaranya telah berhasil menyelesaikan pendidikannya.

Program ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga investasi dalam pengembangan manusia yang unggul dan berkarakter.

Imam mengatakan beasiswa ini ingin memastikan bahwa atlet tidak hanya unggul di arena kompetisi, tetapi juga memiliki bekal akademik yang memadai untuk melanjutkan karier di masa depan. Harapannya, para penerima beasiswa dapat menjadi duta-duta inspiratif yang menunjukkan bahwa prestasi olahraga dan pendidikan bisa berjalan seiring.

“Kami percaya bahwa dukungan terhadap pendidikan adalah investasi jangka panjang. Atlet-atlet muda ini tidak hanya membawa nama baik daerah dan bangsa di arena olahraga, tetapi juga merupakan aset masa depan yang perlu kita fasilitasi agar bisa tumbuh secara utuh, baik dari sisi kebugaran maupun intelektual,” ujar Imam, melalui keterangannya, Rabu (27/8).

Tirta Syukur Gath & Fest merupakan kegiatan dalam rangka menunjukkan rasa syukur atas perjalanan panjang Perum Jasa Tirta II dalam mengelola sumber daya air bagi negeri. Momentum yang juga merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 BUMN pengelola sumber daya air ini menjadi diharapkan dapat menjadi jembatan perwujudan perusahaan agar dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor olahraga air yang erat kaitannya dengan misi perusahaan dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya air. (E-4)