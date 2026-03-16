Kegiatan Sosial Ramadan Bantu 15.000 Penerima Manfaat di Berbagai Daerah

Yayasan Bakti Barito menyalurkan bantuan kepada masyarakat di sejumlah daerah.(YBB)

Kegiatan sosial selama bulan Ramadan 2026 kembali digelar untuk membantu masyarakat melalui penyaluran berbagai bantuan kepada warga di sejumlah daerah. Program tersebut mencakup pembagian paket sembako, penyediaan makanan berbuka puasa, santunan anak yatim piatu dan kaum dhuafa, bantuan fasilitas ibadah, hingga program mudik bersama menjelang Idulfitri.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Barito Pacific Group bersama anak perusahaan serta organisasi filantropinya, Yayasan Bakti Barito, sebagai bagian dari program sosial tahunan selama Ramadan. Executive Director Yayasan Bakti Barito Fifi Pangestu mengatakan Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Bulan suci Ramadan selalu menjadi momen untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Kami berharap bantuan ini dapat membawa keberkahan bagi keluarga penerima manfaat sekaligus mempererat tali silaturahmi,” ujar Fifi dalam keterangan tertulis, Senin (16/3).

Baca juga : 1.580 Paket Sembako Disalurkan kepada Warga Prasejahtera

Program sosial tersebut menjangkau masyarakat di sekitar wilayah operasional sejumlah entitas dalam grup, antara lain Chandra Asri Group, Barito Renewables, Star Energy Geothermal, Griya Idola, Petrindo Jaya Kreasi, Petrosea, dan Indo Raya Tenaga yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta sejumlah daerah di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Sepanjang Ramadan tahun ini, sekitar 10.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras, gula, mi instan, kopi, teh, dan sarden kaleng telah didistribusikan kepada masyarakat.

Selain itu, sebanyak 2.500 paket makanan berbuka puasa juga disalurkan kepada warga di berbagai wilayah. Program tersebut turut dilengkapi dengan 400 paket perlengkapan dan sarana ibadah serta santunan bagi sekitar 700 anak yatim piatu. Secara keseluruhan, kegiatan sosial tersebut telah menjangkau sekitar 15.000 penerima manfaat di berbagai daerah.

Baca juga : PGN Salurkan Bantuan kepada 8.275 Anak Yatim Piatu di Ramadan 2026

Bagi warga sekitar, program berbagi tersebut menjadi kegiatan yang dinantikan setiap tahun. Salah seorang penerima bantuan, Sugianto, warga RW 04 Kelurahan Slipi, mengatakan bantuan sembako sangat membantu kebutuhan keluarga selama Ramadan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain pembagian bantuan sosial, program tersebut juga mencakup penyediaan makanan berbuka puasa bagi masyarakat sekitar, bantuan perlengkapan ibadah bagi masjid, serta program mudik bersama bagi karyawan dan masyarakat yang ingin pulang kampung menjelang Idulfitri.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, penyelenggara berharap semangat kepedulian dan gotong royong di tengah masyarakat dapat terus terjaga serta memberikan manfaat nyata bagi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan. (E-3)