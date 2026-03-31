Baznas Catat Pengumpulan Zakat Selama Ramadan Capai Rp480 Miliar

DEPUTI I Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, M. Arifin Purwakananta, melaporkan, pengumpulan zakat selama Ramadan 2026 telah mencapai Rp480 miliar atau sekitar 94 persen dari total target Rp515 miliar.

“Jadi ternyata isu-isu yang salah di publik itu memberikan dampak yang luar biasa kepada Baznas. Tapi karena kita meyakini bahwa kita tidak salah, tidak ada korupsi di Baznas, dan kita juga menyalurkan sesuai yang diatur oleh negara dan syariah, karena itu kami meyakini apa yang akan terjadi ke depan adalah kebaikan-kebaikan,” ungkapnya dalam acara Halalbihalal bersama para amil Baznas, yang digelar di Gedung Baznas RI, Jakarta, Senin (30/3).

Pada kesempatan tersebut, Arifin meminta dukungan dari masyarakat untuk terus mempercayai Baznas dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berzakat melalui Baznas dan meyakini apa yang dilakukan oleh Baznas adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

Di tempat yang sama, Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, mengajak seluruh amil zakat di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), guna memaksimalkan dampak kesejahteraan bagi mustahik.

Sodik Mudjahid, mengatakan Ramadan tidak hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga momentum pembinaan yang berdampak pada peningkatan kualitas diri, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat.

“Ramadan adalah super training untuk mempercepat peningkatan ketakwaan kepada Allah. Setelah itu, kita diharapkan menjadi pribadi yang lebih sabar, tangguh, jujur, disiplin, peduli, dan gemar beristighfar ataupun evaluasi diri,” ujar Sodik.

Ia menjelaskan, nilai-nilai yang terbentuk selama Ramadan harus tercermin dalam kinerja para amil, terutama dalam menjaga amanah dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

Sejalan dengan itu, Sodik juga menekankan pentingnya penguatan posisi Baznas di tengah masyarakat. “Kami ingin Baznas menjadi top of mind, sehingga ketika orang berpikir tentang zakat, yang diingat adalah Baznas sebagai lembaga yang terpercaya (Al-Amin). Selain itu, Baznas harus mudah dijangkau, termasuk melalui aplikasi digital, serta menjadi lembaga yang dibanggakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan arah kebijakan Baznas ke depan, termasuk target pengumpulan zakat nasional yang ditetapkan mencapai Rp160 triliun dan Baznas pusat sebesar Rp10 triliun pada 2031.

"Ada dua target tahun 2031. Pertama, target pengumpulan sebesar Rp160 triliun. Kedua, target pendayagunaan dan pemberdayaan yang adil, merata, berdampak, berdaya guna, dan melembaga," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Sodik menambahkan, Baznas terus mendorong transformasi digital agar layanan zakat semakin mudah diakses masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program.

Momentum Halalbihalal, lanjut Sodik, menjadi pengingat bagi seluruh amil untuk menjaga semangat Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat komitmen dalam mengemban amanah pengelolaan zakat. “Mari kita jadikan momentum super training Ramadan ini untuk bekerja lebih semangat,” ujarnya. (H-2)