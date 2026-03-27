Selama Ramadan, Produk Kecantikan, FMCG, dan Elektronik Dominasi Transaksi lewat Flip Deals

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MOMENTUM Ramadan 2026 kembali mendorong peningkatan konsumsi domestik di Indonesia. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 ditopang oleh permintaan domestik, dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), didukung pencairan THR, belanja sosial pemerintah, serta berbagai insentif lainnya.

Sejalan dengan tren tersebut, Flip, platform keuangan digital terkemuka di Indonesia, mencatat peningkatan signifikan dalam aktivitas pengguna selama periode Ramadan, khususnya melalui Flip Deals—fitur cashback yang terintegrasi dengan berbagai platform e-commerce terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data internal Flip, selama Ramadan jumlah pengguna harian yang bertransaksi meningkat sekitar 23%, sementara total transaksi harian tumbuh sekitar 31%. Nilai transaksi harian juga naik sekitar 42% dibandingkan periode non-Ramadan, mencerminkan meningkatnya aktivitas belanja pengguna selama periode ini.

“Ramadan selalu menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan harian. Yang menarik, kami melihat pengguna semakin mengandalkan Flip untuk berbelanja secara lebih hemat melalui Flip Deals,” ujar Winardi Cristian, Head of Marketing Flip.

Selama periode Ramadan, tiga kategori dengan transaksi tertinggi di Flip Deals adalah produk kecantikan, FMCG, dan elektronik, Hal ini sesuai dengan Indeks Penjualan Riil Februari 2026 yang diperkirakan tumbuh 6,9% secara tahunan dan naik 4,4% secara bulanan, didorong oleh peningkatan penjualan di berbagai kelompok barang seperti perlengkapan rumah tangga, sandang, hingga aksesori.

Selain kategori ritel, peningkatan aktivitas juga terlihat pada kebutuhan lifestyle lain. Safaraya, platform marketplace perjalanan umrah dalam ekosistem Flip, mencatat peningkatan minat sebesar 21% selama Ramadan dibandingkan periode non-Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum Ramadan mendorong spektrum belanja yang lebih luas—dari kebutuhan harian hingga pengeluaran yang lebih aspiratif.

“Ke depan, kami melihat peran Flip akan semakin luas. Dari awalnya dikenal sebagai layanan transfer antar bank gratis, kini kami terus berkembang untuk menjawab kebutuhan pengguna dalam mengelola keuangan sehari-hari—mulai dari mengirim uang, berbelanja, hingga menabung dan investasi,” tambah Winardi.

Diluncurkan pada April 2025, Flip Deals menjadi bagian dari strategi Flip untuk memperluas peran dari layanan transfer menjadi platform yang relevan dalam aktivitas finansial sehari-hari. Melalui fitur ini, pengguna dapat menikmati ekstra cashback di berbagai platform e-commerce populer, sehingga transaksi menjadi lebih efisien dan terjangkau.(H-2)