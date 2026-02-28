Lazada Gelar Mega Sale Ramadan, Antisipasi Lonjakan Belanja Digital Jelang Lebaran

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Lazada Indonesia menyambut momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026 dengan menghadirkan program belanja bertajuk Lazada 3.3 Ramadan Mega Sale yang berlangsung pada 2 Maret hingga 6 Maret 2026. Head of Business Growth & Operations Lazada Indonesia, Amelia Tediarjo, mengatakan festival Ramadan di platform tersebut sebenarnya telah dimulai sejak 16 Februari melalui rangkaian promo dan pembaruan layanan.
“Semua program dan fitur dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan pelanggan yang terus berkembang sekaligus apresiasi untuk para pelanggan yang terus mendukung Lazada,” ujar Amelia dalam acara LazTalks, Jumat (27/2).
Selain menawarkan potongan harga, Lazada juga menghadirkan sejumlah fitur baru untuk meningkatkan pengalaman belanja selama Ramadan.
Amelia mengungkapkan, Ramadan 2026 menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen. Selain peningkatan volume transaksi, masyarakat kini cenderung lebih mengutamakan nilai guna produk dibanding sekadar harga. Menurutnya, pola belanja juga berubah sepanjang periode Ramadan. Pada awal bulan, konsumen lebih banyak membeli kebutuhan pokok. Memasuki pertengahan Ramadan, kategori fesyen dan kecantikan mulai meningkat. Sementara menjelang Idul Fitri, permintaan terhadap produk elektronik seperti televisi dan ponsel menunjukkan kenaikan.
“Kalau saya bisa katakan, dari segi persiapan untuk bulan puasa sampai dengan selesainya Ramadan itu berbeda. Tetapi, yang pasti, kebutuhan barang untuk dapur dan kecantikan akan selalu lebih banyak dicari,” jelas Amelia.
Ia menambahkan bahwa peningkatan pembelian elektronik telah diantisipasi, seiring periode pencairan gaji dan tunjangan hari raya (THR) yang berdekatan.
“Jadi, sudah mulai ada peningkatan penjualan untuk kategori elektronik,” katanya.
Untuk mendukung tren tersebut, Lazada menjalankan rangkaian promo sejak 16 Februari hingga 24 Maret, dengan puncak penawaran pada periode 2-6 Maret. Berbagai program yang ditawarkan mencakup diskon hingga 95%, cicilan 0%, bonus voucher hingga Rp1,4 juta, serta penawaran khusus untuk kebutuhan sahur dan berbuka.
Di sisi layanan, Lazada juga memperkenalkan sejumlah inovasi seperti layanan instalasi gratis, program keanggotaan, serta sistem layanan pelanggan berbasis penyelesaian cepat.
Tak hanya fokus pada konsumen, Lazada juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha dengan menyediakan bebas biaya kampanye dan peningkatan visibilitas bagi merek lokal di LazMall. Platform ini juga memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu penjual mengoptimalkan penjualan selama Ramadan. (E-3)
Banyak orang mengandalkan layanan transportasi online untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari pergi ke kantor, berbelanja, hingga mengantar anak sekolah. Begini cara memaksimalkannya.
Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2026, INNSiDE by Melia Yogyakarta menghadirkan promo makan malam spesial bertajuk A Taste of Prosperity.
Promo hanya dapat dimanfaatkan oleh pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026.
Menjelang pergantian tahun, Bandung Kembali menjadi destinasi favorit untuk menikmati suasana kota yang semarak dan penuh kreativitas.
Artotel Wanderlust hadir dengan program tahun baru Semarak Akhir Tahun dengan serangkaian program menarik.
Elnusa Petrofin menilai Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan bersama masyarakat sekitar.
Kuncinya terletak pada penerapan kebiasaan yang tepat saat sahur, berbuka, hingga pengaturan waktu istirahat agar puasa tidak hanya bernilai ibadah.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Perusahaan menyalurkan donasi senilai Rp30 juta dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Yatim Indonesia, yang menaungi 50 anak usia 7–12 tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved