100 Ribu Lebih Penerima Rasakan Manfaat Bag of Happiness

Ramadan dan Lebaran membuka ruang untuk memperluas kepedulian. Melalui program Bag of Happiness, Human Initiative bersama Sahabat Inisiator menyalurkan paket kebahagiaan ke berbagai wilayah di Indonesia dan sejumlah negara.

Program ini menjangkau keluarga prasejahtera, anak yatim, wilayah bencana serta masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam menjalani keseharian selama Ramadan.

Hingga penutupan program, Bag of Happiness menjangkau 100.170 penerima hak program. Penyaluran dilakukan di 612 titik wilayah sebaran, mencakup 20 provinsi di Indonesia serta empat negara yaitu Indonesia, Palestina, Uganda, dan Taiwan.

Baca juga : Waspada Diet Tinggi Gula dan Garam Saat Puasa, Bisa Picu Masalah Kulit

Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati menyampaikan program ini mencakup berbagai kebutuhan. Tim menyalurkan 84.511 paket makanan siap saji untuk membantu pemenuhan kebutuhan harian.

Selain itu, tim menyalurkan 12.860 paket bahan pangan, 2.243 paket baju baru, 534 perlengkapan ibadah, 371 perlengkapan sekolah, serta 1.614 paket hadiah kebaikan sesuai kebutuhan di masing masing wilayah.

"Selama 30 hari Ramadan, kami bergerak bersama berbagai pihak. Donatur, relawan, mitra, hingga masyarakat luas ikut dalam upaya berbagi mengantarkan kebahagiaan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Tomy, Minggu (22/3/2026).

Baca juga : Pasar Rakyat Ramadan Salurkan 5.600 Paket Sembako Bersubsidi di Tiga Wilayah

Tomy menegaskan nilai kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama. “Dalam isu Bag of Happiness ini, kami menyadari penting memberikan sebuah makna bahwa humanity adalah tanggung jawab bagi semua pihak, karena nilai kemanusiaan itu punya semua pihak, tidak terkecuali siapa pun. Sehingga kemudian kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan kepada sesama,” paparnya.

Human Initiative, lanjut dia, terus melakukan evaluasi dalam setiap pelaksanaan program. Tim melakukan perbaikan agar penyaluran berikutnya berjalan lebih baik.

"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan, tidak hanya pada Ramadan ini, tetapi juga pada program sebelumnya," ujar Tomy.

Ia menegaskan Ramadan memang telah usai. Namun, kebutuhan masyarakat terus berjalan. Berbagai tantangan kemanusiaan masih membutuhkan perhatian dan kerja bersama.

"Kebersamaan membuat perjalanan terasa lebih terarah. Saat dijalankan bersama, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Mari lanjutkan kolaborasi kebaikan bersama kami, melalui laman resmi," pungkasnya. (H-2)