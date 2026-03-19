Merawat Keberagaman, Tokoh Lintas Agama Gelar Buka Puasa Bersama di Masjid Lippo Karawaci

Acara buka puasa bersama lintas agama yang digelar di Masjid Lippo Karawaci(MI/HO)

MOMENTUM Ramadan 1447 Hijriah menjadi sarana memperkuat harmoni sosial di kawasan Lippo Karawaci. Hal ini tercermin dalam kegiatan buka puasa bersama yang mempertemukan tokoh masyarakat dan lintas agama di Masjid Lippo Karawaci, Kelurahan Bencongan Indah, Kabupaten Tangerang, Selasa (17/3).

Acara bertajuk Merawat Keberagaman di Kawasan Sekitar Lippo Karawaci ini dihadiri sekitar 300 peserta.

Selain pejabat daerah dan tokoh agama Islam, hadir pula perwakilan rohaniawan dari berbagai keyakinan, mulai dari pendeta Gereja Protestan Bagian Barat, pastor Gereja St. Helena Binong, hingga perwakilan rohaniawan Vajra Bumi Nusantara.

Direktur External Lippo Karawaci, Danang Kamalajati, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari program TMD Lippoland “PASTI”. Program tersebut dirancang untuk membangun ketangguhan masyarakat melalui penguatan kerukunan antarumat beragama.

“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong kerukunan beragama sebagai fondasi kehidupan sosial yang damai,” ujar Danang dalam sambutannya.

Menurutnya, suasana lingkungan yang kondusif hanya bisa tercipta jika terdapat hubungan harmonis antar pemeluk agama.

Apresiasi senada datang dari Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah. Ia menilai Lippo Karawaci telah berhasil menjadi contoh lingkungan permukiman dan bisnis yang menjunjung tinggi toleransi di wilayahnya.

“Nilai-nilai persamaan dan kebersamaan tercermin dari keterlibatan berbagai tokoh lintas agama dalam kegiatan ini,” ungkap Intan.

Usulan Kolaborasi Berkelanjutan

Semangat toleransi ini diharapkan tidak berhenti pada seremonial belaka. Ketua MUI Kecamatan Curug, KH Ahmad Fadil, mengusulkan agar kegiatan serupa digelar rutin setiap tahun secara bergantian antarumat beragama sebagai bentuk nyata solidaritas sosial.

Dukungan terhadap terciptanya kondusivitas wilayah juga ditegaskan oleh Dewan Penasihat Masjid Lippo Karawaci sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten, Muhammad Faizal. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi harmoni di tengah masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dan pelaku usaha dapat hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi toleransi, serta menciptakan ketenangan dalam beribadah,” tegas Faizal.

Sebagai penutup, penyelenggara memberikan bantuan dukungan operasional dan perawatan untuk berbagai rumah ibadah, mulai dari masjid, gereja, hingga vihara.

Selain itu, diserahkan pula paket sembako dan sarung kepada tokoh agama dan masyarakat setempat.

Melalui sinergi ini, semangat Ramadan diharapkan mampu memperkokoh nilai kebersamaan dan kedamaian di tengah keberagaman masyarakat Tangerang, khususnya di kawasan Lippo Karawaci. (Z-1)