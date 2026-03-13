Gelar Bukber Ramadan, Kantah Tangsel Komitmen Tingkatkan Pelayanan untuk Masyarakat

KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel) menggelar buka puasa bersama (bukber) bersama insan media, mengaji bersama seluruh jajaran pegawai, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Tangsel, dan berbagi santunan Ramadan. Kegiatan yang berlangsung di aula Kantah Tangsel tersebut guna mempererat silaturahmi dan memperkenalkan jajaran baru Kantah Tangsel.

Selain itu, Kantah Tangsel berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kami siap memberikan pelayanan terbaik, bahkan hingga 200 persen, demi kepuasan pelayanan kepada masyarakat," tandas Kepala Kantah Tangsel, Seto Apriadi, pada acara bukber tersebut, kemarin.

Seto juga mengakui masih terdapat kekurangan pelayanan terutama di loket pelayanan. Untuk itu, pihak Kantah melakukan berbagai pembenahan, termasuk penerapan sistem digital berbasis barcode agar masyarakat dapat mengakses informasi persyaratan layanan secara online dengan mudah.

“Kami berharap rekan-rekan jurnalis dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait persyaratan permohonan layanan pertanahan, agar masyarakat tidak perlu datang hanya untuk menanyakan persyaratan,” tandasnya.

Seto Apriyadi menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang berkumpul, juga untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara Kantah dan awak media. “Kami berharap acara ini menjadi momentum untuk saling mengenal antara jajaran Kantor Pertanahan dengan rekan-rekan IPPAT serta wartawan. Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman media,” pungkas Seto seraya menambahkan momen bukber dan mengaji bersama ini semakin memperkuat hubungan kerja sama yang harmonis dengan media dan terus berinovasi demi pelayanan yang lebih baik bagi warga Tangsel. (H-2)