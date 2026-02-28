12 Tempat Bukber di Bogor yang Nyaman dan Enak

Headline
BUKBER adalah singkatan dari buka bersama, yaitu kegiatan berbuka puasa yang dilakukan bersama keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas saat bulan Ramadan.
Bukber tujuannya untuk mempererat silaturahmi, menjalin kebersamaan, dan saling berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan.
Restoran Sunda dengan suasana saung dan pemandangan kolam yang asri, cocok untuk keluarga dan rombongan besar.
Resto keluarga dengan suasana hangat khas Sunda, pas buat bukber bareng teman atau keluarga.
Tempat makan khas Sunda dengan variasi menu lokal yang enak dan suasana nyaman.
Saung makan di atas kolam dengan menu Sunda tradisional yang menggugah selera.
Restoran luas dengan pilihan menu internasional dan Indonesia yang cocok untuk bukber santai.
Resto Indonesia dengan rating tinggi, nyaman buat buka puasa bersama keluarga atau teman.
Pilihan lebih premium dengan menu Jepang Shabu-shabu yang enak untuk buka bersama.
Resto Italia kekinian yang cocok buat kamu yang ingin bukber dengan suasana santai dan menu berbeda.
Tempat makan dengan suasana tenang dan menu Indonesia yang cocok untuk buka puasa santai.
Resto dan cafe dengan konsep taman yang nyaman dan menu bervariasi cocok buat bukber bareng sahabat.
Resto dengan rating sangat tinggi dan menu lengkap ideal untuk bukber rombongan besar.
Tempat makan dengan interior unik dan suasana elevated, cocok buat bukber sambil nongkrong.
Resto di dekat Kebun Raya Bogor dengan menu Indonesia tradisional dan suasana santai.
Agar lebih nyaman, pilih yang punya area indoor dan outdoor agar tak terasa sesak saat ramai, serta lokasi di tengah kota atau dekat pintu tol akan membantu rombongan datang tepat waktu. (z-4)
