Berikut Tempat Bukber di Bogor yang Nyaman dan Enak(freepik)

BUKBER adalah singkatan dari buka bersama, yaitu kegiatan berbuka puasa yang dilakukan bersama keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas saat bulan Ramadan.

Bukber tujuannya untuk mempererat silaturahmi, menjalin kebersamaan, dan saling berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan.

Berikut 12 Tempat Bukber di Bogor yang Nyaman dan Enak

1. Gurih 7 Bogor Indonesia

Restoran Sunda dengan suasana saung dan pemandangan kolam yang asri, cocok untuk keluarga dan rombongan besar.

Baca juga : 10 Rekomendasi Tempat Bukber di Jakarta Selatan

2. Bumi Aki

Resto keluarga dengan suasana hangat khas Sunda, pas buat bukber bareng teman atau keluarga.

3. Kluwih Sunda Authentic

Tempat makan khas Sunda dengan variasi menu lokal yang enak dan suasana nyaman.

4. Saung Kuring Sundanese Restaurant

Saung makan di atas kolam dengan menu Sunda tradisional yang menggugah selera.

Baca juga : 5 Ide Outfit Elegan untuk Buka Puasa Bersama

5. Kedai Kita

Restoran luas dengan pilihan menu internasional dan Indonesia yang cocok untuk bukber santai.

6. The Rica Resto Bogor

Resto Indonesia dengan rating tinggi, nyaman buat buka puasa bersama keluarga atau teman.

7. Shabu Hachi Bogor

Pilihan lebih premium dengan menu Jepang Shabu-shabu yang enak untuk buka bersama.

8. Padre Italian Cuisine in Bogor

Resto Italia kekinian yang cocok buat kamu yang ingin bukber dengan suasana santai dan menu berbeda.

9. Waroeng Taman

Tempat makan dengan suasana tenang dan menu Indonesia yang cocok untuk buka puasa santai.

10. Love Garden Resto & Cafe

Resto dan cafe dengan konsep taman yang nyaman dan menu bervariasi cocok buat bukber bareng sahabat.

11. Tautan Rasa Resto & Cafe

Resto dengan rating sangat tinggi dan menu lengkap ideal untuk bukber rombongan besar.

12. Roofpark Bogor

Tempat makan dengan interior unik dan suasana elevated, cocok buat bukber sambil nongkrong.

13. Resto raasaa

Resto di dekat Kebun Raya Bogor dengan menu Indonesia tradisional dan suasana santai.

Agar lebih nyaman, pilih yang punya area indoor dan outdoor agar tak terasa sesak saat ramai, serta lokasi di tengah kota atau dekat pintu tol akan membantu rombongan datang tepat waktu. (z-4)

Sumber: twospaces, fastwork