5 Hidden Gem Tempat Bukber Estetik 2026 di Jakarta yang Belum Banyak Orang Tahu

Memasuki Ramadan 2026, tren lokasi buka puasa bersama (bukber) bergeser ke arah tempat yang menawarkan ketenangan dan desain interior yang unik. Jika Anda bosan dengan suasana food court mall yang bising, beberapa titik tersembunyi di Jakarta ini bisa menjadi pilihan sempurna untuk berkumpul bersama orang tersayang.
Tempat-tempat ini biasanya terletak di area residensial atau tersembunyi di balik bangunan tinggi, memberikan suasana yang lebih intimate. Selain estetik untuk konten media sosial, lokasi ini cenderung tidak sepadat restoran di pusat perbelanjaan, sehingga momen berbuka terasa lebih sakral.
Tersembunyi di kawasan Wijaya, The Acre menawarkan konsep semi-outdoor yang sangat asri dengan sentuhan arsitektur kayu yang hangat. Vibes-nya sangat homie dan tenang, seolah Anda sedang berada di vila pribadi di tengah kota Jakarta.
Sesuai namanya, tempat ini memberikan sensasi nostalgia makan di halaman rumah nenek yang luas dan hijau. Terletak di Jalan Abdulrahman, Cibubur, lokasi ini jauh dari kebisingan jalan raya utama, memberikan ketenangan ekstra saat waktu berbuka tiba.
Terletak di tepi sungai, tempat ini menawarkan pemandangan matahari terbenam (sunset) yang luar biasa. Meski aksesnya melalui jalan kecil di Kramat Jati, suasana alami yang ditawarkan sangat sebanding dengan usahanya.
Berlokasi di area Urban Forest Cipete yang rimbun, resto ini mengusung konsep South East Asian cuisine yang modern. Sesuai namanya, aroma pandan yang menenangkan akan menyambut Anda sejak di pintu masuk, menciptakan suasana berbuka yang sangat rileks dan jauh dari kesan terburu-buru.
Bagi warga Jakarta Timur yang ingin menikmati suasana berbuka di ketinggian, Lookla Rooftop adalah jawabannya. Berada di lantai atas bangunan di Jalan Radin Inten, tempat ini menawarkan pemandangan langit senja yang luas tanpa terhalang gedung-gedung tinggi.
|Nama Resto
|Lokasi
|Estimasi Biaya
|Fasilitas Ibadah
|The Acre
|Wijaya, Jaksel
|Rp150rb - 300rb
|Mushola VIP
|The Pandan Club
|Cipete, Jaksel
|Rp100rb - 200rb
|Mushola Bersih
|Lookla Rooftop
|Duren Sawit, Jaktim
|Rp50rb - 150rb
|Mushola Standar
Ya, ketiga rekomendasi di atas telah diverifikasi memiliki fasilitas mushola yang bersih dan layak untuk menunjang ibadah salat Magrib pengunjung.
Akses parkir bervariasi; The Acre memiliki area parkir yang cukup, sementara Teras Rumah Nenek dan Sudut Timur mungkin memiliki keterbatasan. Disarankan menggunakan transportasi daring jika datang dalam kelompok besar.
|Aktivitas
|Keterangan
|Verifikasi Lokasi
|Cek titik Google Maps terbaru agar tidak tersasar di area residensial.
|Pesan Menu
|Pesan menu utama saat reservasi agar makanan tersaji tepat waktu saat adzan.
|Dresscode
|Gunakan pakaian yang nyaman untuk area outdoor atau taman.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
