5 Hidden Gem Tempat Bukber Estetik 2026 di Jakarta yang Belum Banyak Orang Tahu

Ilustrasi(Pandan Club)

Memasuki Ramadan 2026, tren lokasi buka puasa bersama (bukber) bergeser ke arah tempat yang menawarkan ketenangan dan desain interior yang unik. Jika Anda bosan dengan suasana food court mall yang bising, beberapa titik tersembunyi di Jakarta ini bisa menjadi pilihan sempurna untuk berkumpul bersama orang tersayang.

Mengapa Memilih Lokasi Hidden Gem?

Tempat-tempat ini biasanya terletak di area residensial atau tersembunyi di balik bangunan tinggi, memberikan suasana yang lebih intimate. Selain estetik untuk konten media sosial, lokasi ini cenderung tidak sepadat restoran di pusat perbelanjaan, sehingga momen berbuka terasa lebih sakral.

Rekomendasi Hidden Gem Bukber 2026

1. The Acre, Wijaya (Jakarta Selatan)

Tersembunyi di kawasan Wijaya, The Acre menawarkan konsep semi-outdoor yang sangat asri dengan sentuhan arsitektur kayu yang hangat. Vibes-nya sangat homie dan tenang, seolah Anda sedang berada di vila pribadi di tengah kota Jakarta.

Baca juga : Tips Memilih Buffet Hotel untuk Tempat Bukber agar Tidak Rugi

Menu Unggulan: Masakan Nusantara modern dengan presentasi elegan.

Masakan Nusantara modern dengan presentasi elegan. Keunggulan: Sudut-sudutnya sangat Instagramable untuk foto OOTD.

2. Teras Rumah Nenek, Cibubur (Jakarta Timur)

Sesuai namanya, tempat ini memberikan sensasi nostalgia makan di halaman rumah nenek yang luas dan hijau. Terletak di Jalan Abdulrahman, Cibubur, lokasi ini jauh dari kebisingan jalan raya utama, memberikan ketenangan ekstra saat waktu berbuka tiba.

Menu Unggulan: Nasi Goreng Daun Jeruk dan Pais Burih Ayam.

Nasi Goreng Daun Jeruk dan Pais Burih Ayam. Keunggulan: Area terbuka yang luas, sangat cocok untuk bukber keluarga besar.

Tips Reservasi: Karena statusnya sebagai hidden gem, kapasitas meja biasanya terbatas. Pastikan Anda melakukan booking minimal H-5 melalui WhatsApp resmi resto.

3. Sudut Timur Coffee & Eatery, Kramat Jati

Terletak di tepi sungai, tempat ini menawarkan pemandangan matahari terbenam (sunset) yang luar biasa. Meski aksesnya melalui jalan kecil di Kramat Jati, suasana alami yang ditawarkan sangat sebanding dengan usahanya.

Menu Unggulan: Paket Bukber Ekonomis mulai dari Rp50.000.

Paket Bukber Ekonomis mulai dari Rp50.000. Keunggulan: Vibe "healing" yang kuat dengan suara aliran air sungai.

4. The Pandan Club, Cipete (Jakarta Selatan)

Berlokasi di area Urban Forest Cipete yang rimbun, resto ini mengusung konsep South East Asian cuisine yang modern. Sesuai namanya, aroma pandan yang menenangkan akan menyambut Anda sejak di pintu masuk, menciptakan suasana berbuka yang sangat rileks dan jauh dari kesan terburu-buru.

Baca juga : 10 Rekomendasi Tempat Bukber di Bogor yang Enak dan Nyaman

Menu Unggulan: Ayam Goreng Pandan dan Nasi Lemak Premium dengan bumbu otentik.

Ayam Goreng Pandan dan Nasi Lemak Premium dengan bumbu otentik. Keunggulan: Terletak di dalam "hutan kota" kecil yang sejuk, lengkap dengan fasilitas Mushola yang didesain estetik dan nyaman.

5. Lookla Rooftop, Duren Sawit (Jakarta Timur)

Bagi warga Jakarta Timur yang ingin menikmati suasana berbuka di ketinggian, Lookla Rooftop adalah jawabannya. Berada di lantai atas bangunan di Jalan Radin Inten, tempat ini menawarkan pemandangan langit senja yang luas tanpa terhalang gedung-gedung tinggi.

Menu Unggulan: Aneka Rice Bowl kekinian dan Mocktail segar sebagai pelepas dahaga.

Aneka Rice Bowl kekinian dan Mocktail segar sebagai pelepas dahaga. Keunggulan: Suasana semi-terbuka yang berangin (breezy), menjadikannya spot favorit untuk bukber komunitas atau reuni teman sekolah.

Saran Redaksi: Untuk tahun 2026, hampir semua lokasi hidden gem ini mewajibkan reservasi melalui platform digital atau WhatsApp. Pastikan Anda sudah memegang bukti reservasi sebelum berangkat untuk menghindari antrean panjang atau kehabisan tempat.

Tabel Perbandingan Fasilitas & Estimasi Budget (2026)

Nama Resto Lokasi Estimasi Biaya Fasilitas Ibadah The Acre Wijaya, Jaksel Rp150rb - 300rb Mushola VIP The Pandan Club Cipete, Jaksel Rp100rb - 200rb Mushola Bersih Lookla Rooftop Duren Sawit, Jaktim Rp50rb - 150rb Mushola Standar

People Also Ask

Apakah tempat-tempat ini menyediakan mushola?

Ya, ketiga rekomendasi di atas telah diverifikasi memiliki fasilitas mushola yang bersih dan layak untuk menunjang ibadah salat Magrib pengunjung.

Bagaimana akses parkir di lokasi hidden gem?

Akses parkir bervariasi; The Acre memiliki area parkir yang cukup, sementara Teras Rumah Nenek dan Sudut Timur mungkin memiliki keterbatasan. Disarankan menggunakan transportasi daring jika datang dalam kelompok besar.

Checklist Persiapan Bukber

Aktivitas Keterangan Verifikasi Lokasi Cek titik Google Maps terbaru agar tidak tersasar di area residensial. Pesan Menu Pesan menu utama saat reservasi agar makanan tersaji tepat waktu saat adzan. Dresscode Gunakan pakaian yang nyaman untuk area outdoor atau taman.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.