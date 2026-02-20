10 Rekomendasi Tempat Bukber di Bogor yang Enak dan Nyaman

Berikut Rekomendasi Tempat Bukber di Bogor(freepik)

BUKBER adalah singkatan dari buka bersama, yaitu kegiatan berbuka puasa secara bersama-sama saat bulan Ramadan. Biasanya bukber dilakukan bersama keluarga, teman sekolah atau kuliah, rekan kerja, komunitas atau organisasi.

Tujuannya, untuk mempererat silaturahmi, menikmati hidangan berbuka bersama, serta menambah kebersamaan di bulan Ramadan. Bukber bisa dilakukan di rumah, masjid, restoran, atau tempat makan tertentu.

Berikut 10 Rekomendasi Tempat Bukber di Bogor

1. Gurih 7 Bogor

Restoran Sunda populer dengan suasana saung di atas kolam yang asri, cocok untuk buka puasa santai sambil ngobrol.

2. Kluwih Sunda

Tempat makan khas Sunda luas dengan hidangan tradisional yang lezat dan suasana ramah keluarga.

3. Gumati

Restoran khas Bogor dengan menu Sunda lengkap dan ramai jadi pilihan bukber bersama keluarga.

4. Waroeng Taman

Tempat bernuansa semi outdoor yang nyaman, cocok untuk buka puasa santai dengan teman.

5. Kedai Kita

Resto keluarga dengan menu Indonesia dan citarasa beragam yang cocok buat berbagai selera.

6. Bumi Aki

Restoran keluarga luas dengan menu Nusantara yang enak dan tempat nyaman buat kumpul saat bukber.

7. The Rica Resto Bogor

Resto Indonesia dengan rating tinggi dan suasana hangat cocok untuk buka puasa bersama.

8. De' Leuit Jambal Rice Sensation

Pilihan tempat makan bergaya Sunda dengan area duduk lesehan yang nyaman kebersamaan.

9. Resto Lesung Mas

Resto Indonesia populer yang cocok untuk buka puasa dengan menu beragam dan harga terjangkau.

10. Gili-Gili Restaurant

Tempat makan Sunda luas dengan menu terkenal seperti nasi goreng kunyit empal, ideal untuk bukber besar.

Untuk bukber, baiknya pilih yang punya area luas jika buka bersama keluarga besar, pilih tempat dengan menu lengkap dan harga sesuai budget. Jika ingin suasana santai, cari yang punya area outdoor atau pemandangan alam. (Z-4)

