10 Rekomendasi Tempat Bukber di Bogor yang Enak dan Nyaman

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
BUKBER adalah singkatan dari buka bersama, yaitu kegiatan berbuka puasa secara bersama-sama saat bulan Ramadan. Biasanya bukber dilakukan bersama keluarga, teman sekolah atau kuliah, rekan kerja, komunitas atau organisasi.
Tujuannya, untuk mempererat silaturahmi, menikmati hidangan berbuka bersama, serta menambah kebersamaan di bulan Ramadan. Bukber bisa dilakukan di rumah, masjid, restoran, atau tempat makan tertentu.
Restoran Sunda populer dengan suasana saung di atas kolam yang asri, cocok untuk buka puasa santai sambil ngobrol.
Tempat makan khas Sunda luas dengan hidangan tradisional yang lezat dan suasana ramah keluarga.
Restoran khas Bogor dengan menu Sunda lengkap dan ramai jadi pilihan bukber bersama keluarga.
Tempat bernuansa semi outdoor yang nyaman, cocok untuk buka puasa santai dengan teman.
Resto keluarga dengan menu Indonesia dan citarasa beragam yang cocok buat berbagai selera.
Restoran keluarga luas dengan menu Nusantara yang enak dan tempat nyaman buat kumpul saat bukber.
Resto Indonesia dengan rating tinggi dan suasana hangat cocok untuk buka puasa bersama.
Pilihan tempat makan bergaya Sunda dengan area duduk lesehan yang nyaman kebersamaan.
Resto Indonesia populer yang cocok untuk buka puasa dengan menu beragam dan harga terjangkau.
Tempat makan Sunda luas dengan menu terkenal seperti nasi goreng kunyit empal, ideal untuk bukber besar.
Untuk bukber, baiknya pilih yang punya area luas jika buka bersama keluarga besar, pilih tempat dengan menu lengkap dan harga sesuai budget. Jika ingin suasana santai, cari yang punya area outdoor atau pemandangan alam. (Z-4)
Bukber tujuannya untuk mempererat silaturahmi, menjalin kebersamaan, dan saling berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan.
Bukber bertujuan untuk menjalin silaturahmi, mempererat hubungan, berkumpul dan berbagi kebahagiaan saat Ramadan. Bukber bisa dilakukan di rumah, masjid, restoran
Mempersiapkan outfit of the day (OOTD) yang modis namun tetap sopan di beberapa acara buka puasa bersama menjadi hal penting agar kamu tampil percaya diri.
Temukan rekomendasi hidden gem tempat bukber estetik 2026 di Jakarta. Mulai dari vibes rumah nenek yang nostalgia hingga konsep asri di tengah kota.
Bukber sering diadakan bersama keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan.
Buka puasa bersama pada Senin (2/3) petang di hotel berbintang lima di wilayah Lembang itu digelar saat pemerintah pusat mengencarkan seruan efisiensi anggaran.
Kebutuhan akan pilihan menu berbuka yang praktis, lezat, dan cocok dinikmati bersama saat berbuka puasa meningkat setiap tahun.
Para tamu Ramadan Fusion Feast di Hotel Ciputra Jakarta dapat menikmati beragam hidangan khas Nusantara, Timur Tengah, Arab, Western, lengkap dengan aneka dessert manis.
Bukber sering diadakan bersama keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan.
Dalam menggelar acara ini, Pizza Hut Indonesia berkolaborasi dengan TMII sebagai representasi keberagaman budaya di Indonesia.
