Berikut Rekomendasi Tempat Bukber untuk Keluarga di Bogor(freepik)

BUKA puasa bersama atau yang sering disingkat bukber adalah kegiatan berkumpul untuk berbuka puasa bersama setelah menjalankan puasa seharian, terutama pada bulan Ramadan.

Bukber biasanya dilakukan bersama keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas di rumah, restoran, masjid, atau tempat tertentu. Kegiatan ini tidak hanya untuk makan bersama, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat hubungan dan kebersamaan.

Berikut 10 Rekomendasi Tempat Bukber untuk Keluarga di Bogor

1. Gurih 7 Bogor

Restoran ini terkenal dengan konsep saung di atas kolam dan air terjun buatan, sehingga suasananya terasa sejuk dan alami. Menu andalannya masakan Sunda seperti gurame bakar dan sop buntut.

2. Bumi Aki

Tempat makan keluarga yang populer di Bogor dengan menu khas Nusantara seperti tongseng kambing dan bebek kari. Suasananya nyaman untuk acara keluarga besar.

3. Saung Kuring Sundanese Restaurant

Restoran ini memiliki konsep saung tradisional dengan menu khas Jawa Barat. Tempatnya luas sehingga cocok untuk bukber bersama keluarga.

4. Kluwih Sunda Authentic

Restoran dengan menu khas Sunda yang autentik. Tempatnya luas dan sering menjadi pilihan untuk acara makan bersama keluarga.

5. Rumah Air

Memiliki konsep unik dengan tempat makan di atas air. Suasana alamnya membuat momen buka puasa terasa lebih santai dan nyaman.

6. Gumati

Restoran Sunda yang terkenal dengan pemandangan kota Bogor dari ketinggian serta menu tradisional yang lezat.

7. De' Leuit Jambal Rice Sensation

Tempat makan khas Sunda yang terkenal dengan menu nasi jambal dan berbagai lauk tradisional.

8. Gili-Gili Restaurant

Restoran dengan menu khas Indonesia dan suasana yang nyaman untuk makan bersama keluarga.

9. Waroeng Taman

Tempat makan yang terkenal dengan suasana santai dan menu seperti nasi goreng seafood serta capcay ayam yang cocok untuk buka puasa.

10. Resto raasaa

Restoran yang berada di area Kebun Raya Bogor dengan pemandangan taman hijau sehingga cocok untuk bukber santai bersama keluarga.

Untuk memilih tempat bukber di Bogor, pilih restoran dengan area luas atau saung agar lebih nyaman untuk keluarga. Sebaiknya reservasi lebih dulu karena saat Ramadan tempat bukber biasanya cepat penuh, dan datang lebih awal agar tidak terjebak macet menjelang waktu berbuka. (Z-4)

Sumber: twospaces, traveloka