Hari Ini, Presiden Prabowo Undang Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes Buka Puasa di Istana

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan menggelar acara buka puasa bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam hingga pimpinan pondok pesantren (ponpes) pada Kamis (5/3). Acara tersebut akan berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Agenda ini telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan. Ia menyebut dari MUI yang akan hadir antara lain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Sekjen, serta tiga Wakil Ketua Umum (Waketum).
"(Yang akan hadir) Ketum, Sekjen, dan wakil-wakil ketum MUI," jelas Amirsyah saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Prabowo juga sempat mengundang sejumlah ulama ke Istana pada 4 Februari 2026. Salah satu hal yang dibahas saat itu adalah terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP).
Selain itu, Presiden juga telah mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu pada Senin, 2 Maret 2026, untuk membahas peningkatan eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).
Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim
LIONS Nusantara Group, grup bisnis teknologi di bidang Internet dan Financial, mengadakan acara buka puasa bersama di Delicae, Senayan City, Jakarta, pada Rabu (4/3).
Dalam semangat kepedulian di bulan suci Ramadan, Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) menggelar kegiatan sosial bertajuk Berbagi Tanpa Batas.
Presiden Prabowo Subianto secara simbolis meresmikan pembangunan 218 jembatan di seluruh wilayah Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para mantan ajudan dan pengawal saat berdinas di Kostrad dan Kopassus di kediamannya di Hambalang.
Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang diproyeksikan menjadi proyek percontohan hunian vertikal bersubsidi
Pertemuan hangat di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/3), menjadi momen refleksi panjang bagi perjalanan karier militer sang Presiden.
DI tengah kesibukan mengelola negara sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto kembali menunjukkan sisi humanis yang kental.
