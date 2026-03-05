Hari Ini, Presiden Prabowo Undang Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes Buka Puasa di Istana

Presiden Prabowo Subianto(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto akan menggelar acara buka puasa bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam hingga pimpinan pondok pesantren (ponpes) pada Kamis (5/3). Acara tersebut akan berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Agenda ini telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan. Ia menyebut dari MUI yang akan hadir antara lain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Sekjen, serta tiga Wakil Ketua Umum (Waketum).

"(Yang akan hadir) Ketum, Sekjen, dan wakil-wakil ketum MUI," jelas Amirsyah saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Prabowo juga sempat mengundang sejumlah ulama ke Istana pada 4 Februari 2026. Salah satu hal yang dibahas saat itu adalah terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP).

Selain itu, Presiden juga telah mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu pada Senin, 2 Maret 2026, untuk membahas peningkatan eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

