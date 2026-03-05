Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Hari Ini, Presiden Prabowo Undang Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes Buka Puasa di Istana

Kautsar Widya Prabowo 
05/3/2026 15:15
Hari Ini, Presiden Prabowo Undang Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes Buka Puasa di Istana
Presiden Prabowo Subianto(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto akan menggelar acara buka puasa bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam hingga pimpinan pondok pesantren (ponpes) pada Kamis (5/3). Acara tersebut akan berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Agenda ini telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan. Ia menyebut dari MUI yang akan hadir antara lain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Sekjen, serta tiga Wakil Ketua Umum (Waketum).

"(Yang akan hadir) Ketum, Sekjen, dan wakil-wakil ketum MUI," jelas Amirsyah saat dikonfirmasi.

Baca juga : Prabowo Undang Ulama dan Ormas Islam Buka Puasa di Istana Besok

Sebelumnya, Prabowo juga sempat mengundang sejumlah ulama ke Istana pada 4 Februari 2026. Salah satu hal yang dibahas saat itu adalah terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP).

Selain itu, Presiden juga telah mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu pada Senin, 2 Maret 2026, untuk membahas peningkatan eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

(P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved