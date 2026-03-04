Prabowo Kirim Surat Belasungkawa Atas Wafatnya Ali Khamenei

Warga berkumpul menyampaikan duka di Teheran, Iran, atas tewasnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei(AFP)

MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono secara resmi menyampaikan pernyataan belasungkawa Pemerintah Indonesia atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan Amerika Serikat-Israel.

Surat belasungkawa tersebut disampaikan Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk RI Mohammad Boroujerdi dalam pertemuan keduanya di Jakarta.

"Saya menyampaikan surat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Masoud Pezeshkian untuk menyampaikan belasungkawa terdalam Indonesia atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI dikutip dari Antara, Rabu (4/3).

Dalam pertemuan itu, Menlu Sugiono dan Dubes Boroujerdi juga membahas eskalasi situasi di Timur Tengah menyusul serangan AS dan Israel ke Iran, yang kemudian memicu serangan balasan Teheran ke sejumlah titik di Teluk Persia.

Pada kesempatan yang sama, Sugiono menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga mendesak agar langkah diplomasi segera ditempuh guna meredakan ketegangan yang terus meningkat.

Sebelumnya, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Televisi Pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei gugur dalam serangan tersebut.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi ini terjadi di tengah berlangsungnya perundingan nuklir di Jenewa antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Oman.

Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia menyerukan penghentian segera permusuhan dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali situasi kawasan yang kondusif.

Dalam pernyataan Kemlu RI pada Selasa (3/3), Sugiono juga menyebut telah melakukan komunikasi via telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi. Percakapan tersebut membahas eskalasi situasi di Timur Tengah sekaligus menegaskan keinginan Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik.