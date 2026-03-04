Prabowo Kirim Surat Belasungkawa Atas Wafatnya Ali Khamenei

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono secara resmi menyampaikan pernyataan belasungkawa Pemerintah Indonesia atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan Amerika Serikat-Israel.
Surat belasungkawa tersebut disampaikan Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk RI Mohammad Boroujerdi dalam pertemuan keduanya di Jakarta.
"Saya menyampaikan surat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Masoud Pezeshkian untuk menyampaikan belasungkawa terdalam Indonesia atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI dikutip dari Antara, Rabu (4/3).
Dalam pertemuan itu, Menlu Sugiono dan Dubes Boroujerdi juga membahas eskalasi situasi di Timur Tengah menyusul serangan AS dan Israel ke Iran, yang kemudian memicu serangan balasan Teheran ke sejumlah titik di Teluk Persia.
Pada kesempatan yang sama, Sugiono menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga mendesak agar langkah diplomasi segera ditempuh guna meredakan ketegangan yang terus meningkat.
Sebelumnya, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Televisi Pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei gugur dalam serangan tersebut.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi ini terjadi di tengah berlangsungnya perundingan nuklir di Jenewa antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Oman.
Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia menyerukan penghentian segera permusuhan dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali situasi kawasan yang kondusif.
Dalam pernyataan Kemlu RI pada Selasa (3/3), Sugiono juga menyebut telah melakukan komunikasi via telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi. Percakapan tersebut membahas eskalasi situasi di Timur Tengah sekaligus menegaskan keinginan Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik.
Presiden Prabowo Subianto secara simbolis meresmikan pembangunan 218 jembatan di seluruh wilayah Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para mantan ajudan dan pengawal saat berdinas di Kostrad dan Kopassus di kediamannya di Hambalang.
Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang diproyeksikan menjadi proyek percontohan hunian vertikal bersubsidi
Pertemuan hangat di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/3), menjadi momen refleksi panjang bagi perjalanan karier militer sang Presiden.
DI tengah kesibukan mengelola negara sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto kembali menunjukkan sisi humanis yang kental.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved