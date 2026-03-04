Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Israel Klaim Telah Menjatuhkan Lebih dari 5.000 Amunisi di Iran

Cahya Mulyana
04/3/2026 22:36
Israel Klaim Telah Menjatuhkan Lebih dari 5.000 Amunisi di Iran
ilustrasi.(AFP)

MILITER Israel mengatakan angkatan udaranya telah menjatuhkan lebih dari 5.000 amunisi di Iran sejak dimulainya operasi pada Sabtu (4/3).

Dalam sebuah unggahan di X, militer Israel mengatakan bahwa jet tempur terus "memperdalam superioritas udara di seluruh Iran" dengan fokus khusus pada wilayah Teheran.

Pernyataan itu disertai dengan rekaman yang menurut militer menunjukkan serangan yang bertujuan untuk menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai sistem pertahanan udara pemerintah Iran di ibu kota.

Serangan AS-Israel telah menewaskan sedikitnya 1.045 orang, menurut media pemerintah Iran, sementara beberapa sekolah dan rumah sakit juga terkena serangan. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
