Israel Klaim Telah Menjatuhkan Lebih dari 5.000 Amunisi di Iran

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MILITER Israel mengatakan angkatan udaranya telah menjatuhkan lebih dari 5.000 amunisi di Iran sejak dimulainya operasi pada Sabtu (4/3).
Dalam sebuah unggahan di X, militer Israel mengatakan bahwa jet tempur terus "memperdalam superioritas udara di seluruh Iran" dengan fokus khusus pada wilayah Teheran.
Pernyataan itu disertai dengan rekaman yang menurut militer menunjukkan serangan yang bertujuan untuk menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai sistem pertahanan udara pemerintah Iran di ibu kota.
Serangan AS-Israel telah menewaskan sedikitnya 1.045 orang, menurut media pemerintah Iran, sementara beberapa sekolah dan rumah sakit juga terkena serangan. (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Insiden itu terjadi di Bnei Brak, tepat di sebelah timur Tel Aviv, dan kota Rosh HaAyin, lebih jauh ke timur.
Iran membantah melakukan serangan terhadap Oman
Seberapa kuat Iran dapat bertahan, atau bahkan sebaliknya malah bisa mengubah permainan?
Sistem rudal bahu tersebut disebut akan dipasok Rusia ke Iran secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari kontrak bernilai ratusan juta euro.
Kim Jong-un meninjau industri pertahanan Korea Utara dan memerintahkan perluasan produksi rudal serta peluru kendali menjelang Kongres Partai tahun depan.
