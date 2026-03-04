Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

87 Jenazah Awak Kapal Perang Iran Ditemukan Usai Ditenggelamkan AS

Akmal Fauzi
04/3/2026 23:15
87 Jenazah Awak Kapal Perang Iran Ditemukan Usai Ditenggelamkan AS
ilustrasi(US Navy)

ANGKATAN Laut Sri Lanka melaporkan penemuan puluhan jenazah dari kapal fregat militer Iran yang tenggelam di perairan internasional setelah dihantam serangan udara Amerika Serikat. Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 87 jenazah telah berhasil dievakuasi dari laut lepas.

Proses evakuasi berlangsung dramatis. Komandan Angkatan Laut Sri Lanka, Buddhika Sampath, mengungkapkan bahwa saat tim penyelamat tiba di lokasi koordinat, kapal perang tersebut sudah tidak terlihat lagi di permukaan laut.

"Kami hanya menemukan bercak minyak dan rakit penolong. Kami juga menemukan orang-orang yang mengapung di atas air," ujar Sampath dalam pernyataan resminya.

Baca juga : Siapa Saja Tokoh Senior Iran yang Tewas dalam Serangan AS-Israel?

Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sri Lanka kepada parlemen, kapal fregat tersebut diperkirakan membawa sekitar 180 awak saat insiden terjadi. Sejauh ini, 32 orang berhasil diselamatkan dan kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Meskipun pencarian terus dilakukan, selisih jumlah awak dan jenazah yang ditemukan mengindikasikan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan besar masih akan bertambah.

Penenggelaman kapal perang ini menandai salah satu konfrontasi paling berdarah sejak serangan AS-Israel ke Iran. Proses identifikasi jenazah saat ini sedang berjalan seiring dengan upaya pemindahan korban ke daratan untuk prosedur medis lebih lanjut. (Al Jazeera/P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved