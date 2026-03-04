Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Serang Iran, AS dan Israel Beda Niat?

Cahya Mulyana
04/3/2026 23:18
Serang Iran, AS dan Israel Beda Niat?
PM Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan).(X)

MESKIPUN Amerika Serikat dan Israel akan terus mengoordinasikan perang mereka terhadap Iran, mereka tidak sepenuhnya selaras dalam hal tuntutan mereka terhadap Republik Islam, kata seorang analis.

“Pemerintahan Trump tentu saja telah mengisyaratkan melalui pesan-pesannya kepada rakyat Iran bahwa mereka ingin melihat perubahan rezim di Iran, tetapi masih, setidaknya dalam pernyataan publiknya, memprioritaskan penghancuran program nuklir, rudal balistik, dan dukungan Iran terhadap terorisme,” kata Jason Campbell, seorang peneliti senior di Middle East Institute, Rabu (4/3).

"Namun, Israel jauh lebih tegas dalam menyerukan perubahan rezim," kata Campbell kepada Al Jazeera dari Washington, DC.

Seiring berlanjutnya perang, kemungkinan besar akan terjadi beberapa perbedaan antara hak prerogatif Israel dan Amerika.

Selain itu, masih belum jelas berapa banyak dari tujuan-tujuan ini yang dapat "dicapai semata-mata melalui operasi udara. Hal itu sangat diragukan,” kata Campbell. (Aljazeera/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved