Serang Iran, AS dan Israel Beda Niat?

MESKIPUN Amerika Serikat dan Israel akan terus mengoordinasikan perang mereka terhadap Iran, mereka tidak sepenuhnya selaras dalam hal tuntutan mereka terhadap Republik Islam, kata seorang analis.
“Pemerintahan Trump tentu saja telah mengisyaratkan melalui pesan-pesannya kepada rakyat Iran bahwa mereka ingin melihat perubahan rezim di Iran, tetapi masih, setidaknya dalam pernyataan publiknya, memprioritaskan penghancuran program nuklir, rudal balistik, dan dukungan Iran terhadap terorisme,” kata Jason Campbell, seorang peneliti senior di Middle East Institute, Rabu (4/3).
"Namun, Israel jauh lebih tegas dalam menyerukan perubahan rezim," kata Campbell kepada Al Jazeera dari Washington, DC.
Seiring berlanjutnya perang, kemungkinan besar akan terjadi beberapa perbedaan antara hak prerogatif Israel dan Amerika.
Selain itu, masih belum jelas berapa banyak dari tujuan-tujuan ini yang dapat "dicapai semata-mata melalui operasi udara. Hal itu sangat diragukan,” kata Campbell. (Aljazeera/P-3)
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
