Serang Iran, AS dan Israel Beda Niat?

PM Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan).(X)

MESKIPUN Amerika Serikat dan Israel akan terus mengoordinasikan perang mereka terhadap Iran, mereka tidak sepenuhnya selaras dalam hal tuntutan mereka terhadap Republik Islam, kata seorang analis.

“Pemerintahan Trump tentu saja telah mengisyaratkan melalui pesan-pesannya kepada rakyat Iran bahwa mereka ingin melihat perubahan rezim di Iran, tetapi masih, setidaknya dalam pernyataan publiknya, memprioritaskan penghancuran program nuklir, rudal balistik, dan dukungan Iran terhadap terorisme,” kata Jason Campbell, seorang peneliti senior di Middle East Institute, Rabu (4/3).

"Namun, Israel jauh lebih tegas dalam menyerukan perubahan rezim," kata Campbell kepada Al Jazeera dari Washington, DC.

Seiring berlanjutnya perang, kemungkinan besar akan terjadi beberapa perbedaan antara hak prerogatif Israel dan Amerika.

Selain itu, masih belum jelas berapa banyak dari tujuan-tujuan ini yang dapat "dicapai semata-mata melalui operasi udara. Hal itu sangat diragukan,” kata Campbell. (Aljazeera/P-3)