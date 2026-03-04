Hizbullah Mulai Targetkan Pangkalan Militer Israel di Dekat Tel Aviv

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KELOMPOK Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan sejumlah besar pesawat tak berawak serang ke pangkalan militer Israel. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Tel Hashomer, yang mereka gambarkan sebagai markas besar Staf Umum di tenggara Tel Aviv, sekitar pukul 12:00 GMT (14:00 waktu setempat) hari ini, Rabu (4/3).
Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap agresi kriminal Israel yang menargetkan puluhan kota dan permukiman di Libanon, termasuk pinggiran selatan Beirut.
Sebelumnya kami melaporkan bahwa militer Israel mengatakan beberapa peluncuran dari Libanon terdeteksi menuju Israel, dan mengklaim bahwa sebagian besar di antaranya telah dicegat. (Aljazeera/P-3)
Langkah ini diambil seiring dengan upaya AS dalam menjalankan kampanye bersama dengan Israel melawan Iran.
KONFLIK bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran terus mengalami eskalasi.
Seberapa kuat Iran dapat bertahan, atau bahkan sebaliknya malah bisa mengubah permainan?
Keputusan SpaceX memblokir akses Starlink bagi pasukan Rusia membawa dampak fatal. Koordinasi serangan drone Moskow lumpuh, memberi peluang emas bagi serangan balik Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
PM Keir Starmer resmi mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer Inggris untuk operasi defensif terhadap Iran di tengah kecaman Donald Trump.
Siprus protes keras Inggris setelah pangkalan RAF Akrotiri diserang drone. Nikosia tuntut kepastian pangkalan hanya untuk misi kemanusiaan, bukan serangan militer.
Pangkalan militer Diego Garcia, milik Inggris dan AS, terletak di Kepulauan Chagos, Samudra Hindia, sekitar 2.000 km selatan Sumatra.
Presiden AS Donald Trump mengkritik Perdana Menteri Inggris Keir Starmer karena lambat menyetujui penggunaan pangkalan Diego Garcia untuk operasi militer ke Iran.
