Hizbullah Mulai Targetkan Pangkalan Militer Israel di Dekat Tel Aviv

Cahya Mulyana
04/3/2026 21:14
Hizbullah Mulai Targetkan Pangkalan Militer Israel di Dekat Tel Aviv
Drone Shahed(IISS)

KELOMPOK Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan sejumlah besar pesawat tak berawak serang ke pangkalan militer Israel. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Tel Hashomer, yang mereka gambarkan sebagai markas besar Staf Umum di tenggara Tel Aviv, sekitar pukul 12:00 GMT (14:00 waktu setempat) hari ini, Rabu (4/3).

Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap agresi kriminal Israel yang menargetkan puluhan kota dan permukiman di Libanon, termasuk pinggiran selatan Beirut.

Sebelumnya kami melaporkan bahwa militer Israel mengatakan beberapa peluncuran dari Libanon terdeteksi menuju Israel, dan mengklaim bahwa sebagian besar di antaranya telah dicegat. (Aljazeera/P-3)



