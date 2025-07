Fakta Menarik tentang Pangkalan Udara Al Udeid yang Digempur Iran

Pangkalan udara Al Udeid(AFP)

Pangkalan Udara Al Udeid adalah pangkalan militer terbesar milik Amerika Serikat di Timur Tengah, terletak sekitar 30 km barat daya Doha, ibu kota Qatar. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat operasi Komando Pusat AS (CENTCOM), Komando Pusat Angkatan Udara AS, serta markas bagi 379th Air Expeditionary Wing dan unit dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris.

Pangkalan ini memainkan peran penting dalam mendukung misi udara AS dan koalisi internasional di wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan, termasuk operasi di Irak, Suriah, dan Afghanistan.

Serangan Rudal Iran ke Al Udeid: Latar Belakang

Pada 23 Juni 2025, Iran meluncurkan serangan rudal balistik yang menargetkan Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar. Serangan ini dilakukan sebagai pembalasan atas serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran beberapa hari sebelumnya.

Iran menamai operasi ini "Operasi Kabar Gembira Kemenangan" dan meluncurkan sedikitnya 14 rudal balistik ke arah pangkalan tersebut. Namun, sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara AS dan Qatar, sehingga tidak menyebabkan korban jiwa.

Serangan Simbolik dan Peringatan Sebelumnya

Menurut laporan, serangan rudal Iran bersifat simbolik. Seorang pejabat AS menyatakan bahwa jumlah rudal yang diluncurkan setara dengan jumlah bom yang digunakan AS dalam serangan ke Iran. Selain itu, Iran dilaporkan telah memberikan peringatan dini kepada pemerintah Qatar dan AS beberapa jam sebelum serangan dilakukan.

Peringatan ini memungkinkan pihak militer di pangkalan Al Udeid untuk mengevakuasi pesawat dan mengaktifkan sistem pertahanan udara, sehingga meminimalisir dampak dari serangan tersebut.

Reaksi Internasional: AS, Iran, dan Qatar

Presiden AS saat itu, Donald Trump, merespons serangan Iran dengan menyebutnya sebagai "respon yang sangat lemah." Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat siap melakukan pembalasan jika terjadi eskalasi lebih lanjut.

Sementara itu, pemerintah Qatar mengecam keras serangan rudal tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Qatar juga menyatakan bahwa sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanannya.

Serangan rudal Iran terhadap Pangkalan Udara Al Udeid menunjukkan tingginya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, serta peran penting Qatar dalam geopolitik Timur Tengah. Meskipun serangan ini tidak menyebabkan korban jiwa, insiden ini mempertegas posisi strategis Al Udeid sebagai pusat komando dan logistik militer AS di kawasan tersebut.

