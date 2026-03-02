Trump Semprot PM Starmer karena Lambat Beri Izin Penggunaan Pangkalan Diego Garcia untuk Serangan ke Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan butuh "terlalu lama" bagi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mengubah pendiriannya setelah awalnya menolak mengizinkan penggunaan pangkalan Diego Garcia milik Inggris-AS untuk menargetkan Iran.
Starmer mengumumkan pada Minggu malam bahwa pasukan AS akan diizinkan beroperasi dari pangkalan Inggris melawan Iran, tetapi hanya dalam peran terbatas yang menargetkan lokasi rudal. Trump menyoroti masalah-masalah seputar Diego Garcia, di Kepulauan Chagos, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Daily Telegraph.
“Hal seperti itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya antara negara kita,” katanya, menambahkan: “Sepertinya dia khawatir tentang legalitasnya.”
Serangan militer AS-Israel terhadap Iran terjadi pada 28 Februari 2026, bertepatan dengan proses negosiasi antara Teheran dan Washington. Serangan tersebut menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi Iran. Sebagai tanggapan, Iran menargetkan lokasi-lokasi strategis di Israel, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, tempat pangkalan AS berada.
Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa setidaknya 201 orang tewas dan 747 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.
Apa itu gelar Ayatollah? Pelajari makna "Tanda Tuhan", syarat menjadi mujtahid, hingga peran politiknya dalam sistem kepemimpinan Iran.
Bedah tuntas mekanisme Majelis Ahli Iran dalam menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi ke-3 di tengah krisis global Maret 2026.
Profil lengkap Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran ke-3 yang terpilih pada 8 Maret 2026. Simak rekam jejak, pengaruh militer, dan tantangannya.
Kupas tuntas Operasi Epic Fury 2026: Serangan besar AS-Israel ke Iran, teknologi drone LUCAS, hingga dampak tewasnya pemimpin tertinggi Khamenei.
Presiden Donald Trump klaim kekuatan militer dan kepemimpinan Iran telah "habis" setelah serangan udara gabungan menyasar kantor kepresidenan hingga fasilitas nuklir.
Donald Trump mengungkapkan alasan di balik serangan AS ke Iran. Ia mengklaim langkah ini diambil untuk mendahului serangan Teheran yang dianggap "gila".
PM Keir Starmer resmi mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer Inggris untuk operasi defensif terhadap Iran di tengah kecaman Donald Trump.
Pangkalan militer Diego Garcia, milik Inggris dan AS, terletak di Kepulauan Chagos, Samudra Hindia, sekitar 2.000 km selatan Sumatra.
Perwakilan Iran di PBB tegaskan AS pikat tanggung jawab penuh atas agresi militer. Semua pangkalan musuh di kawasan jadi target sah respons defensif.
Presiden AS Donald Trump mengkritik keras langkah PM Inggris Keir Starmer yang akan menyerahkan Kepulauan Chagos ke Mauritius. Trump sebut kesepakatan itu kesalahan besar.
Presiden AS Donald Trump menyebut penyerahan Kepulauan Chagos ke Mauritius sebagai "tindakan bodoh". Inggris membela kesepakatan senilai Rp72 triliun demi pangkalan militer.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved