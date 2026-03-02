Diego Garcia: Pangkalan Militer Strategis Inggris di Samudra Hindia dan Keunggulan Geografisnya Dekat Sumatra

Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan butuh "terlalu lama" bagi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mengubah pendiriannya setelah awalnya menolak mengizinkan penggunaan pangkalan Diego Garcia milik Inggris-AS untuk menargetkan Iran.
Diketahui Diego Garcia, pangkalan militer milik Inggris yang digunakan bersama Amerika Serikat, terletak di Kepulauan Chagos, Samudra Hindia, sekitar 2.000 kilometer sebelah selatan Pulau Sumatra, Indonesia. Lokasinya yang strategis menjadikan pangkalan ini sebagai pusat operasi militer dan logistik penting bagi kawasan Asia-Pasifik, Timur Tengah, dan Samudra Hindia.
Pangkalan Diego Garcia berdekatan dengan beberapa wilayah dan jalur strategis:
Diego Garcia memiliki fasilitas landasan pacu panjang, gudang logistik, sistem komunikasi canggih, dan pangkalan laut yang dapat menampung kapal perang dan jet tempur. Posisi geografisnya memungkinkan operasi militer jangka panjang di Timur Tengah, Teluk Persia, dan wilayah Asia Tenggara.
Para analis menekankan bahwa keberadaan pangkalan ini memungkinkan AS dan Inggris untuk mengamankan jalur perdagangan global dan memproyeksikan kekuatan militer di Samudra Hindia dan sekitarnya. Meskipun berada jauh dari daratan utama, pangkalan ini memegang peran penting bagi stabilitas maritim dan keamanan regional.
Sementara, Starmer mengumumkan pada Minggu (1/3) malam bahwa pasukan AS akan diizinkan beroperasi dari pangkalan Inggris melawan Iran, tetapi hanya dalam peran terbatas yang menargetkan lokasi rudal.
Trump menyoroti masalah-masalah seputar Diego Garcia, di Kepulauan Chagos, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Daily Telegraph.
“Hal seperti itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya antara negara kita,” katanya, menambahkan: “Sepertinya dia khawatir tentang legalitasnya.”
Serangan militer AS-Israel terhadap Iran terjadi pada 28 Februari 2026, bertepatan dengan proses negosiasi antara Teheran dan Washington. Serangan tersebut menewaskan Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi Iran. Sebagai tanggapan, Iran menargetkan lokasi-lokasi strategis di Israel, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, tempat pangkalan AS berada.
Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa setidaknya 201 orang tewas dan 747 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengkritik keras langkah PM Inggris Keir Starmer yang akan menyerahkan Kepulauan Chagos ke Mauritius. Trump sebut kesepakatan itu kesalahan besar.
Presiden AS Donald Trump menyebut penyerahan Kepulauan Chagos ke Mauritius sebagai "tindakan bodoh". Inggris membela kesepakatan senilai Rp72 triliun demi pangkalan militer.
Paus Leo XIV menyebut penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos oleh Inggris ke Mauritius sebagai "kemenangan besar" bagi pengungsi Chagos.
Presiden terpilih AS, Donald Trump, akan dikonsultasikan mengenai kesepakatan antara Inggris dan Mauritius terkait penyerahan Kepulauan Chagos, termasuk pangkalan militer Diego Garcia.
KEMENTERIAN Luar Negeri Inggris mengumumkan bahwa Inggris telah mencapai kesepakatan dengan Mauritius untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos di Samudra Hindia.
