Eks Presiden Iran Ahmadinejad Disebut Tewas dalam Serangan AS-Israel

Mahmoud Ahmadinejad(X/@Mahmoudahmadinejad )

JURNALIS N12News Amit Segal melaporkan dugaan kematian mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Media Iran belum memberikan komentar mengenai hal ini.

Mantan Presiden Iran Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan di Teheran

Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dilaporkan meninggal dunia dalam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Hal ini diberitakan oleh jurnalis N12News Amit Segal, menurut laporan UNN.

Mantan Presiden Iran sekaligus sosok yang dikenal sebagai penentang Israel, Mahmoud Ahmadinejad, disebut telah dieliminasi tadi malam. Fakta yang mengejutkan adalah keberadaannya diketahui, karena ia disebut berada dalam tahanan rumah sejak mencoba melakukan kudeta beberapa pekan lalu.

Pada saat yang sama, media Iran belum memberikan komentar terkait laporan tersebut.

Mahmoud Ahmadinejad menjabat sebagai Presiden Iran dari 3 Agustus 2005 hingga 3 Agustus 2013. Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Ardabil dan Gubernur Teheran.

Dalam kebijakan luar negeri, ia menganut pandangan konservatif, mengkritik keras pemerintahan George W. Bush (Jr.), serta mendorong penguatan hubungan Iran dengan Rusia dan negara-negara Arab. Ia juga berulang kali melontarkan pernyataan keras terhadap Israel dan menyangkal Holocaust.

Pada 2022, ia menyatakan penolakan terhadap invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

Sebagai pengingat,

Media pemerintah Iran serta kantor berita terkemuka Fars dan Tasnim mengonfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pemimpin Republik Islam tersebut telah dieliminasi dalam sebuah operasi militer berskala besar.

Media, termasuk media Iran, juga melaporkan bahwa akibat serangan terhadap Iran pada 28 Februari, sejumlah komandan angkatan bersenjata negara itu turut tewas. Di antara mereka terdapat Kepala Staf Umum dan Menteri Pertahanan.

Sementara itu, UNN melaporkan bahwa setelah kematian Ali Khamenei, Iran menunjuk pemimpin sementara baru, yakni ulama senior Ayatollah Alireza Arafi. (UNN.UA/P-3)