Eks Presiden Iran Ahmadinejad Disebut Tewas dalam Serangan AS-Israel

JURNALIS N12News Amit Segal melaporkan dugaan kematian mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Media Iran belum memberikan komentar mengenai hal ini.
Mantan Presiden Iran Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan di Teheran
Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dilaporkan meninggal dunia dalam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Hal ini diberitakan oleh jurnalis N12News Amit Segal, menurut laporan UNN.
Mantan Presiden Iran sekaligus sosok yang dikenal sebagai penentang Israel, Mahmoud Ahmadinejad, disebut telah dieliminasi tadi malam. Fakta yang mengejutkan adalah keberadaannya diketahui, karena ia disebut berada dalam tahanan rumah sejak mencoba melakukan kudeta beberapa pekan lalu.
Pada saat yang sama, media Iran belum memberikan komentar terkait laporan tersebut.
Mahmoud Ahmadinejad menjabat sebagai Presiden Iran dari 3 Agustus 2005 hingga 3 Agustus 2013. Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Ardabil dan Gubernur Teheran.
Dalam kebijakan luar negeri, ia menganut pandangan konservatif, mengkritik keras pemerintahan George W. Bush (Jr.), serta mendorong penguatan hubungan Iran dengan Rusia dan negara-negara Arab. Ia juga berulang kali melontarkan pernyataan keras terhadap Israel dan menyangkal Holocaust.
Pada 2022, ia menyatakan penolakan terhadap invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.
Media pemerintah Iran serta kantor berita terkemuka Fars dan Tasnim mengonfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pemimpin Republik Islam tersebut telah dieliminasi dalam sebuah operasi militer berskala besar.
Media, termasuk media Iran, juga melaporkan bahwa akibat serangan terhadap Iran pada 28 Februari, sejumlah komandan angkatan bersenjata negara itu turut tewas. Di antara mereka terdapat Kepala Staf Umum dan Menteri Pertahanan.
Sementara itu, UNN melaporkan bahwa setelah kematian Ali Khamenei, Iran menunjuk pemimpin sementara baru, yakni ulama senior Ayatollah Alireza Arafi. (UNN.UA/P-3)
Presiden AS Donald Trump menuntut persetujuan atas penerus Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, serangan udara Israel membuat udara Teheran tidak layak hirup.
Kazemi mengatakan serangan itu telah menewaskan dan melukai siswa dan guru di beberapa provinsi, termasuk Minab, Fars, Ilam, Azerbaijan Timur, Teheran dan Qazvin.
Serangan udara AS dan Israel di pusat Teheran menyebabkan kerusakan pada Istana Golestan, situs warisan dunia UNESCO.
Eskalasi perang meluas ke pusat diplomatik Riyadh dan Doha. Israel klaim hancurkan markas penyiaran IRIB di Teheran sementara Qatar cegat rudal balistik.
Pasukan Israel (IDF) melancarkan gelombang serangan udara ke Teheran, menyasar markas intelijen dan peluncur rudal balistik. Simak perkembangan konflik terkini.
Serangan udara Israel-AS di Teheran dan sejumlah wilayah Iran menewaskan 555 orang, termasuk siswa dan tentara. Iran membalas dengan rudal Khayber Shiken ke Tel Aviv, Haifa.
