Posisi Terjepit, Iran Minta Negara-Negara Teluk Memahami Langkah Teheran

PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kepada negara-negara Teluk bahwa Teheran 'tidak punya pilihan' selain menyerang. Berpidato di hadapan negara-negara tetangga Iran, dia mengatakan bahwa Iran berupaya menghindari perang melalui diplomasi, tetapi serangan AS-Israel membuat Iran "tidak punya pilihan" selain membalas.
“Kami menghormati kedaulatan Anda,” kata presiden dalam dua unggahan terpisah dalam bahasa Arab dan Persia di X, dikutip Rabu (4/3).
Iran meyakini bahwa keamanan di kawasan ini harus dicapai melalui upaya kolektif regional, tambahnya.
Komentar tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, di mana ia menolak klaim bahwa Teheran hanya menargetkan kepentingan AS di negara tersebut.
Sebelumnya, AS dan Israel dinilai akan terus mengoordinasikan perang mereka terhadap Iran, mereka tidak sepenuhnya selaras dalam hal tuntutan mereka terhadap Republik Islam, kata seorang analis.
“Pemerintahan Trump tentu saja telah mengisyaratkan melalui pesan-pesannya kepada rakyat Iran bahwa mereka ingin melihat perubahan rezim di Iran, tetapi masih – setidaknya dalam pernyataan publiknya – memprioritaskan penghancuran program nuklir, rudal balistik, dan dukungan Iran terhadap terorisme,” kata Jason Campbell, seorang peneliti senior di Middle East Institute, Rabu (4/3).
"Namun, Israel jauh lebih tegas dalam menyerukan perubahan rezim," kata Campbell kepada Al Jazeera dari Washington, DC.
Seiring berlanjutnya perang, kemungkinan besar akan terjadi beberapa perbedaan antara hak prerogatif Israel dan Amerika.
Selain itu, masih belum jelas berapa banyak dari tujuan-tujuan ini yang dapat "dicapai semata-mata melalui operasi udara. Hal itu sangat diragukan,” kata Campbell. (Aljazeera/P-3)
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Presiden Pezeshkian dan seluruh kekuatan militer Iran resmi bersumpah setia kepada Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, guna memperkuat persatuan melawan agresi.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian umumkan penghentian serangan ke negara tetangga, namun Donald Trump justru ancam penghancuran total. Simak analisisnya.
Pernyataan Pezeshkian muncul ketika negara negara Arab tetangga Iran tengah mempertimbangkan respons mereka terhadap serangan rudal Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuduh AS dan Israel melakukan serangan yang menargetkan sebuah sekolah dasar di Lapangan Niloufar, Teheran.
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
Fasilitas nuklir Isfahan rusak parah dihantam rudal AS-Israel. Serangan menargetkan akses terowongan bawah tanah guna memblokir cadangan bahan bakar nuklir Iran.
Update terbaru pemadaman internet di Iran yang kini telah mencapai 192 jam (9 hari). NetBlocks melaporkan warga hanya bisa mengakses jaringan domestik yang terbatas.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian desak Rusia dukung hak sah Iran di tingkat internasional pasca-serangan AS dan Israel. Simak detail diplomasi Teheran dan pembelaan hukumnya di PBB
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
