Fasilitas Nuklir Isfahan Rusak Parah Akibat Serangan Rudal AS-Israel

ilustrasi.(tbsnews.net)

FASILITAS nuklir strategis Iran di Provinsi Isfahan dilaporkan mengalami kerusakan serius menyusul serangan rudal terkoordinasi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel, lapor kantor berita Iran ISNA.

"Lakasi itu diserang rudal pada 7 Maret dan mengalami kerusakan serius," lapor ISNA.

Meskipun infrastruktur fisik situs tersebut terdampak parah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kontaminasi radioaktif di area sekitar. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer besar-besaran yang menargetkan titik-titik vital pertahanan dan teknologi Iran.

Baca juga : Apakah Program Nuklir Iran Bisa Dihancurkan Militer? Ini Jawaban Menlu Araghchi

Terowongan Bawah Tanah

Intelijen Amerika Serikat dan Israel mengeklaim bahwa sebagian besar cadangan bahan bakar nuklir Iran disimpan di dalam jaringan terowongan bawah tanah di Isfahan, sementara sisanya tersebar di bunker Fordow dan Natanz.

Dalam tahap awal eskalasi ini, militer AS dan Israel secara spesifik menargetkan pintu masuk terowongan bawah tanah di Isfahan dan Fordow. Langkah ini diambil untuk memblokade akses keluar-masuk, guna mencegah pihak Teheran memindahkan atau mengamankan stok bahan bakar nuklir yang tersimpan di sana.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang Iran masih terus melakukan penilaian kerusakan di lokasi kejadian. (TASS/B-3)