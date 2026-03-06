Iran Negara ke-8 yang Diserang AS Selama Trump Jadi Presiden

Headline
MESKIPUN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji untuk menjadi presiden perdamaian, ia telah melancarkan operasi militer AS di delapan negara berbeda selama menjabat, terbaru ke Iran.
Serangan terbarunya di Iran telah memicu konflik luas yang melibatkan banyak negara Timur Tengah dan menimbulkan tuduhan pelanggaran hukum internasional.
Evakuasi
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
“Hal ini dilakukan secara diam-diam, tetapi tanpa hambatan,” kata presiden, seraya memuji Menteri Luar Negeri Marco Rubio karena “telah melakukan pekerjaan yang hebat!”
Departemen Luar Negeri kemarin mengatakan bahwa 20.000 warga Amerika telah kembali ke rumah dan bahwa mereka sedang meningkatkan penerbangan sewaan, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Pemerintahan Trump menuai kritik atas evakuasi setelah mendesak warga Amerika untuk meninggalkan lebih dari selusin negara di Timur Tengah pada Selasa (4/3). (Aljazeera/P-3)
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Presiden Donald Trump menyatakan masih ada target strategis Iran yang belum diserang. Ia mengklaim militer AS mampu menghancurkannya hanya dalam satu hari.
Australia resmi memberikan visa kemanusiaan bagi lima pemain Timnas Putri Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
