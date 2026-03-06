Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cahya Mulyana
06/3/2026 23:03
Iran Negara ke-8 yang Diserang AS Selama Trump Jadi Presiden
Presiden AS Donald Trump.(dok.White House)

MESKIPUN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji untuk menjadi presiden perdamaian, ia telah melancarkan operasi militer AS di delapan negara berbeda selama menjabat, terbaru ke Iran.

Serangan terbarunya di Iran telah memicu konflik luas yang melibatkan banyak negara Timur Tengah dan menimbulkan tuduhan pelanggaran hukum internasional.

Evakuasi

Baca juga : Kontras di Mar-a-Lago: Donald Trump Pantau Operasi Gempur Iran dari Balik Pesta Mewah

Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.

“Hal ini dilakukan secara diam-diam, tetapi tanpa hambatan,” kata presiden, seraya memuji Menteri Luar Negeri Marco Rubio karena “telah melakukan pekerjaan yang hebat!”

Departemen Luar Negeri kemarin mengatakan bahwa 20.000 warga Amerika telah kembali ke rumah dan bahwa mereka sedang meningkatkan penerbangan sewaan, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Pemerintahan Trump menuai kritik atas evakuasi setelah mendesak warga Amerika untuk meninggalkan lebih dari selusin negara di Timur Tengah pada Selasa (4/3). (Aljazeera/P-3)

 



Editor : Cahya Mulyana
