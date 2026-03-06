Iran Menargetkan Pangkalan-Pangkalan AS di UEA dan Kuwait

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BERDASARKAN media pemerintah Iran, Garda Revolusi Iran mengatakan telah menargetkan pasukan Amerika Serikat di dua pangkalan militer di Teluk.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa serangan itu menargetkan Pangkalan Udara Al Dhafra di Uni Emirat Arab dan Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait, yang keduanya menampung personel militer AS.
Belum ada rincian langsung yang diberikan mengenai kemungkinan kerusakan atau korban jiwa.
Lima tentara Israel dari Brigade Givati Israel mengalami luka serius setelah sebuah rudal antitank ditembakkan di dekat perbatasan Libanon, kata militer Israel.
Tiga tentara dari brigade yang sama juga mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit.
Sementara Kementerian Kesehatan Libanon mengatakan serangan Israel di negara itu sejak Senin telah menewaskan total 217 orang dan melukai 798 orang. (Aljazeera/P-3)
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Militer Iran lancarkan gelombang serangan drone kamikaze besar-besaran ke pangkalan AS di Kuwait sebagai aksi balasan. Enam tentara AS dilaporkan tewas.
Langkah ini diambil seiring dengan upaya AS dalam menjalankan kampanye bersama dengan Israel melawan Iran.
Sebuah kapal tanker di lepas pantai Kuwait dilaporkan terkena ledakan besar yang memicu tumpahan minyak. Insiden ini menandai meluasnya serangan di Teluk Arab.
Kementerian Luar Negeri Kuwait mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan terhadap kedutaan besar AS di negara itu.
Paus Leo XIV mengungkapkan kesedihan mendalam bagi para korban bom di Timur Tengah, termasuk anak-anak dan seorang pendeta di Libanon.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Serangan udara Israel di Nabatieh, Libanon, tewaskan 10 orang. Total korban tewas di Libanon mencapai 400 jiwa dalam sepekan terakhir. Simak update konflik terbaru.
Sebanyak 4 orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan udara Israel ke apartemen di gedung Hotel Ramada di pusat Beirut, Minggu (8/3) pagi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved