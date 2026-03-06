Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Iran Menargetkan Pangkalan-Pangkalan AS di UEA dan Kuwait

Cahya Mulyana
06/3/2026 22:19
Iran Menargetkan Pangkalan-Pangkalan AS di UEA dan Kuwait
ilustrasi.(Antara)

BERDASARKAN media pemerintah Iran, Garda Revolusi Iran mengatakan telah menargetkan pasukan Amerika Serikat di dua pangkalan militer di Teluk.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa serangan itu menargetkan Pangkalan Udara Al Dhafra di Uni Emirat Arab dan Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait, yang keduanya menampung personel militer AS.

Belum ada rincian langsung yang diberikan mengenai kemungkinan kerusakan atau korban jiwa.

Gunakan Drone, Iran Serang Pasukan AS di Kuwait

Lima tentara Israel dari Brigade Givati Israel mengalami luka serius setelah sebuah rudal antitank ditembakkan di dekat perbatasan Libanon, kata militer Israel.

Tiga tentara dari brigade yang sama juga mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit.

Sementara Kementerian Kesehatan Libanon mengatakan serangan Israel di negara itu sejak Senin telah menewaskan total 217 orang dan melukai 798 orang. (Aljazeera/P-3)

 



Editor : Cahya Mulyana
