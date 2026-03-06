Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

PBB: Serangan Israel ke Libanon Timbulkan Bencana Kemanusiaan

Cahya Mulyana
06/3/2026 23:07
PBB: Serangan Israel ke Libanon Timbulkan Bencana Kemanusiaan
ilustrasi.(Antara)

KANTOR Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah memperingatkan bahwa warga sipil Libanon "membayar harga yang sangat mahal" akibat perluasan kampanye pengeboman dan serangan darat Israel.

Luasnya evakuasi massal di pinggiran kota Beirut dan Lembah Bekaa "membuatnya sangat sulit bagi penduduk untuk mematuhinya dan oleh karena itu mempertanyakan efektivitasnya, yang merupakan persyaratan berdasarkan hukum humaniter internasional, dan berisiko berujung pada pengusiran paksa yang dilarang," tulis juru bicara Ravina Shamdasani dalam sebuah pernyataan pada Jumat (6/3).

Jika dipadukan dengan serangan terhadap bangunan tempat tinggal, Israel menambah kesengsaraan dan penderitaan pada penduduk sipil yang sudah lelah.

“Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk mundur dari ambang eskalasi besar konflik di Libanon ini,” tambah Shamdasani. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
