PBB: Serangan Israel ke Libanon Timbulkan Bencana Kemanusiaan

KANTOR Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah memperingatkan bahwa warga sipil Libanon "membayar harga yang sangat mahal" akibat perluasan kampanye pengeboman dan serangan darat Israel.
Luasnya evakuasi massal di pinggiran kota Beirut dan Lembah Bekaa "membuatnya sangat sulit bagi penduduk untuk mematuhinya dan oleh karena itu mempertanyakan efektivitasnya, yang merupakan persyaratan berdasarkan hukum humaniter internasional, dan berisiko berujung pada pengusiran paksa yang dilarang," tulis juru bicara Ravina Shamdasani dalam sebuah pernyataan pada Jumat (6/3).
Jika dipadukan dengan serangan terhadap bangunan tempat tinggal, Israel menambah kesengsaraan dan penderitaan pada penduduk sipil yang sudah lelah.
“Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk mundur dari ambang eskalasi besar konflik di Libanon ini,” tambah Shamdasani. (Aljazeera/P-3)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Paus Leo XIV mengungkapkan kesedihan mendalam bagi para korban bom di Timur Tengah, termasuk anak-anak dan seorang pendeta di Libanon.
Serangan udara Israel di Nabatieh, Libanon, tewaskan 10 orang. Total korban tewas di Libanon mencapai 400 jiwa dalam sepekan terakhir. Simak update konflik terbaru.
Sebanyak 4 orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan udara Israel ke apartemen di gedung Hotel Ramada di pusat Beirut, Minggu (8/3) pagi.
