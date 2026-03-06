Ini Sikap Terbaru Iran Terkait Potensi Negosiasi Damai dengan AS-Israel

Headline
UPAYA mediasi harus diarahkan kepada AS dan Israel, kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
“Mari kita perjelas: kami berkomitmen pada perdamaian abadi di kawasan ini, namun kami tidak ragu untuk membela martabat dan kedaulatan bangsa kami. Mediasi harus ditujukan kepada mereka yang meremehkan rakyat Iran dan memicu konflik ini,” kata Pezeshkian di X, Jumat (6/3).
Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuduh AS dan Israel melakukan serangan yang menargetkan sebuah sekolah dasar di Lapangan Niloufar, Teheran.
Dalam sebuah unggahan di X, Baghaei membagikan rekaman yang tampaknya merupakan ruang kelas sekolah dengan jendela yang hancur dan puing-puing yang berserakan. Dia tidak menyebutkan korban jiwa. (Aljazeera/P-3)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
