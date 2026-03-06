Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Ini Sikap Terbaru Iran Terkait Potensi Negosiasi Damai dengan AS-Israel

Cahya Mulyana
06/3/2026 18:49
Ini Sikap Terbaru Iran Terkait Potensi Negosiasi Damai dengan AS-Israel
Presiden Iran Masoud Pezeshkian.(IRNA)

UPAYA mediasi harus diarahkan kepada AS dan Israel, kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

“Mari kita perjelas: kami berkomitmen pada perdamaian abadi di kawasan ini, namun kami tidak ragu untuk membela martabat dan kedaulatan bangsa kami. Mediasi harus ditujukan kepada mereka yang meremehkan rakyat Iran dan memicu konflik ini,” kata Pezeshkian di X, Jumat (6/3).

Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuduh AS dan Israel melakukan serangan yang menargetkan sebuah sekolah dasar di Lapangan Niloufar, Teheran.

Dalam sebuah unggahan di X, Baghaei membagikan rekaman yang tampaknya merupakan ruang kelas sekolah dengan jendela yang hancur dan puing-puing yang berserakan. Dia tidak menyebutkan korban jiwa. (Aljazeera/P-3)

 

 



Editor : Cahya Mulyana
