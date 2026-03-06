Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Spanyol Minta AS Hentikan Kehancuran di Timur Tengah

Cahya Mulyana
06/3/2026 22:30
PM Spanyol Perdo Sanchez.(x)

PERDANA Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan "kerja sama yang loyal" dengan AS di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua sekutu tersebut terkait serangan Washington terhadap Iran.

Berbicara bersama Perdana Menteri Portugal Montenegro, Sanchez mengatakan hubungan dengan Washington harus berlangsung dengan penuh hormat, dalam semangat kerja sama yang loyal dan atas dasar kesetaraan.

Sanchez kembali mengkritik serangan AS dan Israel terhadap Iran, menggambarkannya sebagai kesalahan luar biasa dan mengatakan bahwa serangan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.

Presiden Trump sebelumnya mengkritik pemerintahan Sanchez, menyebut Spanyol sebagai sekutu yang "mengerikan" dan mengancam akan memutuskan hubungan perdagangan.

Sanchez menanggapi dengan menegaskan kembali penentangannya terhadap perang dan penolakannya untuk mengizinkan AS menggunakan pangkalan di Spanyol selatan untuk melancarkan serangan ke Iran. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
