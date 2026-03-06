Spanyol Minta AS Hentikan Kehancuran di Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERDANA Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan "kerja sama yang loyal" dengan AS di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua sekutu tersebut terkait serangan Washington terhadap Iran.
Berbicara bersama Perdana Menteri Portugal Montenegro, Sanchez mengatakan hubungan dengan Washington harus berlangsung dengan penuh hormat, dalam semangat kerja sama yang loyal dan atas dasar kesetaraan.
Sanchez kembali mengkritik serangan AS dan Israel terhadap Iran, menggambarkannya sebagai kesalahan luar biasa dan mengatakan bahwa serangan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.
Presiden Trump sebelumnya mengkritik pemerintahan Sanchez, menyebut Spanyol sebagai sekutu yang "mengerikan" dan mengancam akan memutuskan hubungan perdagangan.
Sanchez menanggapi dengan menegaskan kembali penentangannya terhadap perang dan penolakannya untuk mengizinkan AS menggunakan pangkalan di Spanyol selatan untuk melancarkan serangan ke Iran. (Aljazeera/P-3)
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Intelijen Amerika Serikat menyebut Rusia diduga membagikan informasi kepada Iran yang berpotensi membantu menargetkan aset militer AS di kawasan Teluk.
Presiden AS Donald Trump menolak keras penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Agung Iran. Sementara Israel mengancam akan memburu siapa pun penerusnya.
