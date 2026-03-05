Cegah Infiltrasi Boneka Asing, Iran Hancurkan Markas Krudi Irak

ilustrasi.(AFP)

PASUKAN Iran melancarkan operasi yang menargetkan kelompok-kelompok Kurdi di wilayah semi-otonom mereka di Irak, negara tetangga, bersamaan dengan dimulainya gelombang ke-19 serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap Israel dan aset-aset Amerika Serikat di Timur Tengah pada hari keenam perang regional yang telah melibatkan sebagian besar wilayah tersebut dalam konflik.

Stasiun televisi Press TV Iran melaporkan pada Kamis (5/3) pagi bahwa militer menargetkan pasukan separatis anti-Iran itu, tanpa menyebutkan lokasi serangan tersebut.

Kementerian intelijen Iran mengkonfirmasi bahwa mereka menargetkan pos-pos "kelompok separatis" yang bermaksud masuk melalui perbatasan barat, dan menambahkan bahwa mereka mengalami kerugian besar. Pernyataan kementerian Iran, yang disiarkan oleh media pemerintah, mengatakan pasukan Iran bekerja sama dengan "Kurdi yang mulia" untuk menggagalkan rencana "Israel-Amerika" untuk menyerang wilayah Iran.

Baca juga : Komandan Iran Bersumpah akan Membom Siprus untuk Memaksa Pesawat AS Pergi

Serangan baru terhadap wilayah Kurdi semi-otonom Irak ini terjadi hampir seminggu setelah dimulainya perang AS-Israel melawan Iran, yang telah menewaskan sedikitnya 1.045 orang di seluruh negeri sejak Sabtu, menurut kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim. Cuplikan video yang diunggah di X oleh Press TV menunjukkan ledakan yang menerangi langit malam selama operasi tersebut.

Sebelumnya, beberapa ledakan dilaporkan terjadi di provinsi Sulaimaniyah di Irak utara. Menurut media lokal, setidaknya empat ledakan terdengar di provinsi tersebut, dekat daerah Arabat, Zarkuiz, dan Surdash.

Sumber-sumber lokal mengatakan serangan itu menargetkan markas besar Asosiasi Buruh Kurdistan, atau Komala, sebuah kelompok bersenjata Kurdi Iran di Irak.

Baca juga : AS Instruksikan Warga dan Personel Militernya Berlindung di Irak di Tengah Serangan Israel ke Libanon

Serangan-serangan ini terjadi di tengah laporan bahwa kelompok-kelompok bersenjata Kurdi Iran telah berkonsultasi dengan AS dalam beberapa hari terakhir tentang apakah, dan bagaimana, menyerang pasukan keamanan Iran di bagian barat negara itu dan dukungan apa yang mungkin mereka terima dari Washington.

Menurut kantor berita Reuters, koalisi Kurdi Iran yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berbasis di perbatasan Iran-Irak telah berlatih untuk melancarkan serangan semacam itu dengan harapan dapat melemahkan militer negara tersebut.

Pemerintah daerah Kurdistan Irak pada hari Kamis membantah keterlibatan dalam rencana apa pun untuk mempersenjatai kelompok-kelompok Kurdi dan mengirim mereka ke Iran.

Nechirvan Barzani, presiden wilayah Kurdi semi-otonom, mengatakan bahwa wilayahnya "tidak boleh menjadi bagian dari konflik atau eskalasi militer apa pun yang membahayakan nyawa dan keamanan warga negara kita".

“Melindungi integritas teritorial Wilayah Kurdistan dan pencapaian konstitusional kita hanya dapat dicapai melalui persatuan, kekompakan, dan tanggung jawab nasional bersama dari semua kekuatan dan komponen politik di Kurdistan,” tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Reuters, juru bicara pemerintah daerah Kurdistan Irak mengatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam upaya apa pun untuk memperluas perang yang sedang berlangsung atau memperburuk ketegangan regional.

Balas Serangan

Bersamaan dengan dilancarkannya serangan terhadap kelompok-kelompok Kurdi, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga mengumumkan putaran serangan terbaru terhadap Israel dan aset-aset AS di Timur Tengah pada Kamis pagi.

Sistem pertahanan udara Israel mencegat dua drone di wilayah Galilea barat, lapor Channel 12 Israel. Arab Saudi mengatakan telah mencegat setidaknya tiga drone, sementara Qatar memerintahkan evakuasi rumah-rumah di dekat Kedutaan Besar AS di Doha.

Sementara itu, AS dan Israel terus membombardir Iran dengan ledakan mengguncang Teheran serta kota-kota Kurdi Sanandaj, Saqqez, dan Bukan.

Pada Senin pagi, militer Israel mengkonfirmasi gelombang serangan baru yang meluas terhadap Iran, dengan seorang juru bicara menyatakan bahwa angkatan udaranya "menyerang dan menghancurkan" sebuah platform rudal balistik yang sedang bersiap meluncurkan serangan dari kota Qom di Iran.

Komando Pusat AS (CENTCOM), pada gilirannya, mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk "menghilangkan" kemampuan peluncuran rudal bergerak Iran. Sebagai respons terhadap serangan tersebut, Iran telah mengaktifkan sistem pertahanan udaranya, demikian dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim.

“Mulai tengah malam, kami melihat gelombang serangan lain dimulai, dan satu jam yang lalu, kami mendengar suara ledakan besar dari bagian timur ibu kota dan bahkan dapat merasakan gelombang kejutnya di tempat kami berada,” kata Tohid Asadi dari Al Jazeera, melaporkan dari Teheran.

“Belum jelas apa targetnya. Semalam juga terjadi serangan terhadap kota-kota Kurdi, Sanandaj, Saqqez, dan Bukan. Kita tahu bahwa secara keseluruhan, lebih dari 150 kota di Iran telah diserang sejak Sabtu.”

Asadi mengatakan bahwa “sebagian besar” penduduk Teheran telah memutuskan untuk mengungsi dari Teheran di tengah serangan AS dan Israel yang sedang berlangsung, terutama mereka yang memiliki rumah di luar ibu kota Iran.

“Namun, masih banyak orang lain yang tertinggal. Mereka hidup di tengah semua kekhawatiran, frustrasi, dan kecemasan ini.” (Aljazeera/P-3)