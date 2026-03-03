Selain Iran, Berikut Negara-Negara yang Telah Dinjak-Injak Kedaulatannya oleh AS dengan Sejumlah Dalihnya Sejak 2001

Eks Presiden Venezuela Nicolas Maduro(X)

SEJAK peristiwa 9/11, AS telah terlibat dalam tiga perang skala penuh, membom setidaknya 10 negara di bawah empat presiden. Meskipun berjanji untuk mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam perang asing yang mahal dan merusak, Presiden Donald Trump, bersama dengan Israel, telah melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran, menargetkan kepemimpinan serta infrastruktur nuklir dan rudalnya.

Sama seperti para pendahulunya, Trump telah mengandalkan kekuatan militer untuk mengejar kepentingan strategis AS, melanjutkan pola yang telah mendefinisikan kebijakan luar negeri AS selama lebih dari dua dekade.

Sejak serangan 11 September 2001 di New York dan ibu kota AS, Paman Sam telah terlibat dalam tiga perang skala penuh dan membom setidaknya 10 negara dalam operasi yang berkisar dari serangan pesawat tak berawak hingga invasi, seringkali beberapa kali dalam satu tahun.

Amerika Serikat telah membom setidaknya 10 negara: Afghanistan, Irak, Yaman, Pakistan, Somalia, Libya, Suriah, Venezuela, Nigeria, dan Iran sejak 2001.

Biaya Perang

Setelah serangan 11 September 2001, Presiden George W. Bush melancarkan apa yang disebutnya sebagai "perang melawan teror", sebuah kampanye militer global yang membentuk kembali kebijakan luar negeri AS dan memicu perang, invasi, dan serangan udara di berbagai negara.

Menurut analisis oleh Watson Institute of International & Public Affairs di Brown University, perang yang dipimpin AS sejak 2001 secara langsung menyebabkan kematian sekitar 940.000 orang di Afghanistan, Pakistan, Irak, Suriah, Yaman, dan zona konflik lainnya.

Ini tidak termasuk kematian tidak langsung, yaitu kematian yang disebabkan oleh hilangnya akses terhadap makanan, layanan kesehatan, atau penyakit yang terkait dengan perang. Amerika Serikat diperkirakan telah menghabiskan US$5,8 triliun untuk mendanai konflik yang berlangsung lebih dari dua dekade.

Ini termasuk US$2,1 triliun yang dihabiskan oleh Departemen Pertahanan (DOD), US$1,1 triliun oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, $884 miliar untuk meningkatkan anggaran dasar DOD, $465 miliar untuk perawatan medis veteran, dan tambahan US$1 triliun untuk pembayaran bunga atas pinjaman yang diambil untuk mendanai perang.

Selain dana sebesar $5,8 triliun yang telah dikeluarkan, AS diperkirakan harus mengalokasikan setidaknya $2,2 triliun lagi untuk perawatan veteran selama 30 tahun ke depan. Hal ini akan menjadikan total perkiraan biaya perang AS sejak 2001 menjadi US$8 triliun.

Perang Afghanistan (2001-2021)

Respons pertama dan paling langsung terhadap peristiwa 9/11 adalah invasi ke Afghanistan untuk membubarkan al-Qaeda dan menggulingkan Taliban dari kekuasaan.

Pada tanggal 7 Oktober 2001, AS meluncurkan Operasi Enduring Freedom. Invasi awal berhasil menggulingkan rezim Taliban hanya dalam beberapa minggu. Namun, kelompok-kelompok perlawanan bersenjata melancarkan perlawanan berkepanjangan terhadap pasukan AS dan koalisi.

Perang tersebut kemudian menjadi konflik terpanjang dalam sejarah AS, berlangsung selama empat masa kepresidenan dan selama 20 tahun hingga penarikan terakhir pada 2021, setelah itu Taliban merebut kembali kendali atas Afghanistan.

Diperkirakan 241.000 orang meninggal sebagai akibat langsung dari perang, menurut analisis dari proyek Biaya Perang Universitas Brown. Ratusan ribu orang lainnya, sebagian besar warga sipil, meninggal karena kelaparan, penyakit, dan cedera yang disebabkan oleh perang.

Setidaknya 3.586 tentara dari AS dan sekutu NATO-nya tewas dalam perang tersebut, yang diperkirakan menelan biaya $2,26 triliun bagi AS, menurut proyek Biaya Perang.

Pada tanggal 20 Maret 2003, Bush melancarkan perang kedua, kali ini di Irak, dengan mengklaim bahwa Presiden Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal – sebuah klaim yang terbukti salah. Pada tanggal 1 Mei 2003, Bush menyatakan “misi selesai” dan berakhirnya operasi tempur besar-besaran di Irak.

Kapal USS Bush Abraham Lincoln

Bush di atas kapal induk USS Abraham Lincoln, tempat ia menyatakan operasi tempur di Irak berakhir pada 1 Mei 2003 [Larry Downing/Reuters]

Namun, tahun-tahun berikutnya ditandai dengan kekerasan dari kelompok-kelompok bersenjata dan kekosongan kekuasaan yang memicu kebangkitan ISIL (ISIS).

Pada 2008, Bush setuju untuk menarik pasukan tempur AS, sebuah proses yang diselesaikan pada 2011 di bawah Presiden Barack Obama. Meskipun tidak menyatakan perang secara resmi, AS juga telah memperluas kampanye udara dan drone-nya.

Mulai pertengahan 2000-an, CIA melancarkan serangan pesawat tak berawak di wilayah kesukuan Pakistan di sepanjang perbatasan Afghanistan, menargetkan tokoh-tokoh al-Qaeda dan Taliban yang diyakini beroperasi di sana. Serangan-serangan ini menandai perluasan awal peperangan jarak jauh.

Obama secara dramatis memperluas serangan pesawat tak berawak di Pakistan, terutama pada tahun-tahun awal masa kepresidenannya.

Pada saat yang sama, AS melakukan serangan udara di Somalia terhadap orang-orang yang diduga berafiliasi dengan al-Qaeda, dan kemudian menargetkan para pejuang yang terkait dengan al-Shabab seiring dengan meningkatnya kekuatan kelompok bersenjata tersebut. Di Yaman, pasukan AS melakukan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap para pemimpin al-Qaeda.

Intervensi Libya

Pada 2011, selama pemberontakan terhadap pemimpin Libya Muammar Gaddafi, AS bergabung dengan intervensi yang dipimpin NATO di Libya. Pasukan Amerika melancarkan serangan udara dan rudal untuk menegakkan zona larangan terbang.

Gaddafi digulingkan dan dibunuh, dan Libya terjerumus ke dalam ketidakstabilan berkepanjangan dan pertempuran antar faksi.

Irak dan Suriah

Sejak 2014, AS melakukan intervensi dalam perang Suriah dengan tujuan yang dinyatakan untuk mengalahkan ISIL. Berdasarkan kampanye yang dilakukan di Irak, AS melakukan serangan udara berkelanjutan di Suriah sambil mendukung pasukan mitra lokal di lapangan.

Di Irak, pasukan AS memberikan nasihat kepada pasukan Irak, memerangi sisa-sisa ISIS, dan berupaya melawan pengaruh Iran, yang ditandai dengan serangan yang diperintahkan Trump pada 2020 yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani. (Aljazeera/P-3)