Agresi Israel dan Proxynya, AS, ke Iran telah Menghancurkan Sektor Pariwisata Timur Tengah

ilustrasi.(FIight Radar)

AGRESI Amerika Serikat-Israel di Iran dapat menghapus hingga seperempat dari pariwisata internasional ke Timur Tengah tahun ini, menurut proyeksi terbaru.

Data yang dirilis pada hari Selasa oleh Tourism Economics menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan internasional ke wilayah tersebut dapat turun antara 11 dan 27% pada 2026 jika konflik berlanjut.

Hal itu menandai perubahan drastis dari perkiraan perusahaan pada bulan Desember, ketika mereka memprediksi peningkatan jumlah pengunjung sebesar 13% tahun ini.

Jika perkiraan tertinggi tersebut terwujud, wilayah tersebut dapat kehilangan antara 23 juta dan 38 juta pengunjung internasional dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Dampak finansialnya juga akan sangat besar, dengan kerugian dalam pengeluaran pengunjung yang diproyeksikan antara US$34 miliar dan US$56 miliar atau Rp947.695.660.800.000. (Aljazeera/P-3)