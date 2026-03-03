Agresi Israel dan Proxynya, AS, ke Iran telah Menghancurkan Sektor Pariwisata Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
AGRESI Amerika Serikat-Israel di Iran dapat menghapus hingga seperempat dari pariwisata internasional ke Timur Tengah tahun ini, menurut proyeksi terbaru.
Data yang dirilis pada hari Selasa oleh Tourism Economics menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan internasional ke wilayah tersebut dapat turun antara 11 dan 27% pada 2026 jika konflik berlanjut.
Hal itu menandai perubahan drastis dari perkiraan perusahaan pada bulan Desember, ketika mereka memprediksi peningkatan jumlah pengunjung sebesar 13% tahun ini.
Jika perkiraan tertinggi tersebut terwujud, wilayah tersebut dapat kehilangan antara 23 juta dan 38 juta pengunjung internasional dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Dampak finansialnya juga akan sangat besar, dengan kerugian dalam pengeluaran pengunjung yang diproyeksikan antara US$34 miliar dan US$56 miliar atau Rp947.695.660.800.000. (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
