Rudal Iran Menghantam Israel

PIHAK militer Israel melaporkan serangan rudal Iran di wilayah tengah Israel. “Pasukan pencarian dan penyelamatan, bersama dengan sejumlah tim darurat, saat ini beroperasi di lokasi benturan di Israel tengah,” kata militer Iran, dilansir dari Aljazeera Selasa (3/4).
“Situasi benturan sedang ditinjau.”
Selain itu, Iran membantah melakukan serangan terhadap Oman, menurut laporan media pemerintah Iran. Oman telah dilanda berbagai serangan, termasuk satu serangan pada hari Minggu yang melibatkan dua drone yang melukai seorang pekerja asing .
Sebelumnya, kantor berita Oman melaporkan bahwa sebuah tangki bahan bakar di pelabuhan komersial Duqm di negara itu terkena serangan drone, sebelum sebuah drone jatuh di dekat pelabuhan Salalah, dan dua drone lainnya dicegat di provinsi Dhofar.
Kemudian, kelompok bersejnata Hezbollah, Libanon, mengatakan telah meluncurkan rudal ke posisi Israel di Galilea Atas. Kelompok itu mengatakan mereka menargetkan pos terdepan Israel Maayan Baruch dengan tembakan rudal. (Cah/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Pejabat Iran klaim Mossad dalangi serangan drone ke kilang minyak Ras Tanura Saudi untuk memicu perang regional. Simak rincian tuduhan Teheran di sini.
Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. Simak lokasi geografis, sejarah, dan dampak strategisnya bagi ekonomi global dan Indonesia di 2026.
Trump setuju berbicara dengan pemimpin baru Iran. Teheran terbuka untuk upaya serius meredakan ketegangan, kata Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.
Iran menuding Amerika Serikat dan Israel melakukan aksi terorisme dan pembunuhan terencana terhadap Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Setidaknya 40 orang tewas dalam serangan di sekolah dasar perempuan Minab, Iran Selatan. UEA cegat rudal Iran, sementara Oman desak AS hentikan keterlibatan.
