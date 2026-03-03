Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Rudal Iran Menghantam Israel

Cahya Mulyana
03/3/2026 20:36
Rudal Iran Menghantam Israel
Rudal Iran.(SCMP)

PIHAK militer Israel melaporkan serangan rudal Iran di wilayah tengah Israel. “Pasukan pencarian dan penyelamatan, bersama dengan sejumlah tim darurat, saat ini beroperasi di lokasi benturan di Israel tengah,” kata militer Iran, dilansir dari Aljazeera Selasa (3/4).

“Situasi benturan sedang ditinjau.”

Selain itu, Iran membantah melakukan serangan terhadap Oman, menurut laporan media pemerintah Iran. Oman telah dilanda berbagai serangan, termasuk satu serangan pada hari Minggu yang melibatkan dua drone yang melukai seorang pekerja asing .

Sebelumnya, kantor berita Oman melaporkan bahwa sebuah tangki bahan bakar di pelabuhan komersial Duqm di negara itu terkena serangan drone, sebelum sebuah drone jatuh di dekat pelabuhan Salalah, dan dua drone lainnya dicegat di provinsi Dhofar.

Kemudian, kelompok bersejnata Hezbollah, Libanon, mengatakan telah meluncurkan rudal ke posisi Israel di Galilea Atas. Kelompok itu mengatakan mereka menargetkan pos terdepan Israel Maayan Baruch dengan tembakan rudal. (Cah/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
