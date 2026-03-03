Sejumlah Rudal Iran Capai Sasaran di Israel, Beberapa Orang Dilaporkan Jadi Korban

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBANYAK tujuh orang dilaporkan terluka di beberapa lokasi di Israel tengah akibat serangan rudal Iran, menurut laporan media Israel. Insiden itu terjadi di Bnei Brak, tepat di sebelah timur Tel Aviv, dan kota Rosh HaAyin, lebih jauh ke timur.
Mengutip keterangan saksi mata, saluran tersebut melaporkan bahwa dampak serangan rudal dan pecahan peluru telah menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan, memicu kebakaran, dan merusak jalan di berbagai lokasi.
Sebelumnya, militer Israel melaporkan serangan rudal Iran di wilayah tengah Israel. “Pasukan pencarian dan penyelamatan, bersama dengan sejumlah tim darurat, saat ini beroperasi di lokasi benturan di Israel tengah,” kata militer. “Situasi benturan sedang ditinjau.” (Aljazeera/P-3)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Pernyataan itu disertai dengan rekaman yang menurut militer menunjukkan serangan yang bertujuan untuk menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai sistem pertahanan udara.
Iran membantah melakukan serangan terhadap Oman
Seberapa kuat Iran dapat bertahan, atau bahkan sebaliknya malah bisa mengubah permainan?
Sistem rudal bahu tersebut disebut akan dipasok Rusia ke Iran secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari kontrak bernilai ratusan juta euro.
Kim Jong-un meninjau industri pertahanan Korea Utara dan memerintahkan perluasan produksi rudal serta peluru kendali menjelang Kongres Partai tahun depan.
