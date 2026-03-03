Sejumlah Rudal Iran Capai Sasaran di Israel, Beberapa Orang Dilaporkan Jadi Korban

ilustrasi.(AFP)

SEBANYAK tujuh orang dilaporkan terluka di beberapa lokasi di Israel tengah akibat serangan rudal Iran, menurut laporan media Israel. Insiden itu terjadi di Bnei Brak, tepat di sebelah timur Tel Aviv, dan kota Rosh HaAyin, lebih jauh ke timur.

Mengutip keterangan saksi mata, saluran tersebut melaporkan bahwa dampak serangan rudal dan pecahan peluru telah menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan, memicu kebakaran, dan merusak jalan di berbagai lokasi.

Sebelumnya, militer Israel melaporkan serangan rudal Iran di wilayah tengah Israel. “Pasukan pencarian dan penyelamatan, bersama dengan sejumlah tim darurat, saat ini beroperasi di lokasi benturan di Israel tengah,” kata militer. “Situasi benturan sedang ditinjau.” (Aljazeera/P-3)