Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Sejumlah Rudal Iran Capai Sasaran di Israel, Beberapa Orang Dilaporkan Jadi Korban

Cahya Mulyana
03/3/2026 21:07
Sejumlah Rudal Iran Capai Sasaran di Israel, Beberapa Orang Dilaporkan Jadi Korban
ilustrasi.(AFP)

SEBANYAK tujuh orang dilaporkan terluka di beberapa lokasi di Israel tengah akibat serangan rudal Iran, menurut laporan media Israel. Insiden itu terjadi di Bnei Brak, tepat di sebelah timur Tel Aviv, dan kota Rosh HaAyin, lebih jauh ke timur.

Mengutip keterangan saksi mata, saluran tersebut melaporkan bahwa dampak serangan rudal dan pecahan peluru telah menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan, memicu kebakaran, dan merusak jalan di berbagai lokasi.

Sebelumnya, militer Israel melaporkan serangan rudal Iran di wilayah tengah Israel. “Pasukan pencarian dan penyelamatan, bersama dengan sejumlah tim darurat, saat ini beroperasi di lokasi benturan di Israel tengah,” kata militer. “Situasi benturan sedang ditinjau.” (Aljazeera/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved