Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Seusai Hancurkan Gaza, Israel Disebut Makin Biadab dengan Serang Iran

Cahya Mulyana
03/3/2026 20:44
Seusai Hancurkan Gaza, Israel Disebut Makin Biadab dengan Serang Iran
ilustrasi.(MI)

MENTERI Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, dengan menyerang Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu telah berupaya mengalihkan perhatian internasional dari Gaza.
“Media internasional kini fokus pada Iran, yang memberi Netanyahu ruang untuk diam-diam melanjutkan agenda genosidanya di Gaza dan Tepi Barat,” tulis Asif di X.

“Ambisi pribadi Netanyahu yang keji telah menjerumuskan Palestina dan seluruh Timur Tengah ke dalam tragedi terburuk dalam sejarah umat manusia,” tambahnya.

Sementara Presiden Iran Pezeshkian mengatakan pemerintah tetap beroperasi meskipun perang di negara itu semakin memanas, dan menegaskan bahwa fungsi-fungsi negara terus berjalan di seluruh negeri. Dalam sebuah unggahan di X, Pezeshkian mengatakan bahwa pihak berwenang berkoordinasi erat dengan pimpinan provinsi seiring perkembangan situasi.

“Kami berhubungan langsung dengan para gubernur. Situasinya luar biasa, tetapi negara ini tidak berhenti beroperasi. Kegiatan yang sedang berlangsung terus berlanjut di seluruh negeri.

Di pihak lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menolak kemungkinan pembicaraan dengan Iran, dengan mengklaim dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa Iran telah meminta pembicaraan setelah serangan AS-Israel dimulai. (Aljazeera/P-3)


 



Editor : Cahya Mulyana
