Seusai Hancurkan Gaza, Israel Disebut Makin Biadab dengan Serang Iran

MENTERI Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, dengan menyerang Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu telah berupaya mengalihkan perhatian internasional dari Gaza.
“Media internasional kini fokus pada Iran, yang memberi Netanyahu ruang untuk diam-diam melanjutkan agenda genosidanya di Gaza dan Tepi Barat,” tulis Asif di X.
“Ambisi pribadi Netanyahu yang keji telah menjerumuskan Palestina dan seluruh Timur Tengah ke dalam tragedi terburuk dalam sejarah umat manusia,” tambahnya.
Sementara Presiden Iran Pezeshkian mengatakan pemerintah tetap beroperasi meskipun perang di negara itu semakin memanas, dan menegaskan bahwa fungsi-fungsi negara terus berjalan di seluruh negeri. Dalam sebuah unggahan di X, Pezeshkian mengatakan bahwa pihak berwenang berkoordinasi erat dengan pimpinan provinsi seiring perkembangan situasi.
“Kami berhubungan langsung dengan para gubernur. Situasinya luar biasa, tetapi negara ini tidak berhenti beroperasi. Kegiatan yang sedang berlangsung terus berlanjut di seluruh negeri.
Di pihak lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menolak kemungkinan pembicaraan dengan Iran, dengan mengklaim dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa Iran telah meminta pembicaraan setelah serangan AS-Israel dimulai. (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
