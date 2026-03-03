Trump Didesak Luruskan Target atas Agresi AS ke Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
EKS penasihat keamanan Presiden Trump dan mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, John Bolton,mengatakan Trump harus menjelaskan mengapa perang ini demi kepentingan rakyat Amerika.
“Saya pikir argumennya jelas dan dapat disampaikan dengan sangat efektif, tetapi itu belum terjadi dan jika masalah komunikasi ini tidak diperbaiki, Trump akan menghadapi masalah politik yang serius,” kata Bolton, yang mendukung serangan AS-Israel terhadap Iran.
Diplomat tersebut mengatakan bahwa Israel dan AS memiliki tujuan yang sama untuk melihat perubahan di Iran, dengan Washington memimpin dalam kapasitas tempur dan dukungan intelijen, sementara Israel menyediakan pemikiran strategis di balik operasi tersebut.
“Logika di balik ini adalah bahwa untuk melenyapkan program nuklir Iran, untuk melenyapkan dukungan Iran terhadap terorisme – Anda harus melenyapkan sistem yang berkuasa,” kata Bolton.
“Jika Anda tidak melakukan itu, jika Anda hanya melukainya dan mengurangi kemampuannya—ia akan tumbuh kembali dan dalam beberapa waktu kita akan kembali ke titik sebelum serangan ini dimulai.” (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
