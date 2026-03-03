Trump Didesak Luruskan Target atas Agresi AS ke Iran

Presiden AS Donald Trump.(White House)

EKS penasihat keamanan Presiden Trump dan mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, John Bolton,mengatakan Trump harus menjelaskan mengapa perang ini demi kepentingan rakyat Amerika.

“Saya pikir argumennya jelas dan dapat disampaikan dengan sangat efektif, tetapi itu belum terjadi dan jika masalah komunikasi ini tidak diperbaiki, Trump akan menghadapi masalah politik yang serius,” kata Bolton, yang mendukung serangan AS-Israel terhadap Iran.

Diplomat tersebut mengatakan bahwa Israel dan AS memiliki tujuan yang sama untuk melihat perubahan di Iran, dengan Washington memimpin dalam kapasitas tempur dan dukungan intelijen, sementara Israel menyediakan pemikiran strategis di balik operasi tersebut.

“Logika di balik ini adalah bahwa untuk melenyapkan program nuklir Iran, untuk melenyapkan dukungan Iran terhadap terorisme – Anda harus melenyapkan sistem yang berkuasa,” kata Bolton.

“Jika Anda tidak melakukan itu, jika Anda hanya melukainya dan mengurangi kemampuannya—ia akan tumbuh kembali dan dalam beberapa waktu kita akan kembali ke titik sebelum serangan ini dimulai.” (Aljazeera/P-3)