Indonesia akan Impor Minyak Mentah dari AS, Ini Alasannya

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PEMERINTAH Indonesia akan mengimpor lebih banyak minyak mentah dari AS untuk menggantikan pasokan dari Timur Tengah. Serangan AS dan Israel terhadap Iran dan serangan balasan dari Iran telah mengganggu aliran minyak mentah, dengan Selat Hormuz yang sangat penting – tempat sekitar seperlima minyak global melintas – ditutup.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa 20 hingga 25% dari total impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz.
“Untuk minyak mentah yang saat ini kami ambil dari Timur Tengah, sebagian kami alihkan untuk pembelian dari Amerika Serikat, sehingga kami memiliki kepastian mengenai ketersediaan minyak mentah kami,” kata Bahlil kepada wartawan, Jakarta, Selasa (3/3).
Bahlil mengatakan 30% impor gas minyak cair (LPG) Indonesia juga berasal dari Timur Tengah, dan pemerintah akan mencari pemasok alternatif. Bahlil mengatakan Indonesia memiliki pasokan minyak mentah yang cukup untuk tiga minggu dan tidak dapat mengimpor lebih banyak karena negara tersebut tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Indonesia telah berjanji untuk membeli energi AS senilai 15 miliar dolar AS berdasarkan perjanjian perdagangan yang baru ditandatangani dengan AS. (Aljazeera/P-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Ia mencontohkan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab, seperti mekanisme pelucutan senjata hingga siapa yang akan menjalankan operasi tersebut di lapangan.
BMKG memprediksi sebagian wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal. Puncak musim kemarau Agustus
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut jumlah impor minyak mentah ke Indonesia melalui kawasan Timur Tengah sekitar 20%-25%. Pasokan tersebut terganggu akibat Selat Hormuz ditutup
Pesantren berperan besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari pesantren lahir ulama, pemimpin masyarakat, dan tokoh yang menjaga nilai moral bangsa.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite tetap stabil meskipun harga minyak dunia tembus US$118 per barel.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel turut menyikapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil lahadalia terkait stok BBM dalam negeri hanya untuk 21 hari.
Pemerintah tengah melakukan pendekatan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di kawasan Selat Hormuz.
Pemerintah kini menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan baru untuk memperkuat ketahanan energi hingga target tiga bulan cadangan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ungkap cadangan BBM nasional aman di atas standar. Presiden Prabowo instruksikan bangun storage baru di Sumatra guna perkuat energi.
