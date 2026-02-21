Pengamat: Bahlil Lahadalia harus Ubah Gaya Komunikasi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia(Antara)

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bisa saja menjadi favorit masyarakat jika mengubah gaya atau cara komunikasinya di publik. Dalam salah satu klip di media sosial TikTok, Bahlil terlihat tenang dan santai dalam menceritakan latar belakangnya hingga saat ini menjadi Menteri.

"Dari ceritanya, perjuangan hidup beliau memang luar biasa dan bisa mencapai posisi politik seperti saat ini itu menjadi makin luar biasa, bisa menjadi Inspirasi bagi kita yang punya latar belakang hidup susah ini," kata Hensa melalui keterangannya, Sabtu (21/2/).

Hensa memuji cara komunikasi Bahlil di video di TikTok tersebut. Menurutnya, komunikasi publik yang tidak menggebu-gebu seperti itu lah yang disukai publik.

"Kalau Bahlil cara komunikasinya menjadi lebih santun, kalem, tenang, maka bukan tidak mungkin ia akan mengambil hati masyarakat," kata Hensa.

Hensa menilai Bahlil kerap menceritakan latar belakang dan perjuangannya di dunia politik yang tujuannya bisa jadi menginspirasi masyarakat. Tak hanya itu, Bahlil juga dinilai terlihat solutif dalam permasalahan-permasalahan kebijakan publik.

Meski demikian, ia menilai cara Bahlil menyampaikan pesan atau komunikasi publiknya cenderung tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga kerap kali menimbulkan sentimen negatif dari publik.

"Saat ini, justru saya melihat Bahlil cara komunikasinya terlalu mewakili kaum elite, tidak seperti pada saat ia bercerita dan perjuangannya yang di mana ia memulai dari sekedar masyarakat biasa, itu yang membuat publik cenderung memberikan sentimen negatif terhadap dirinya," kata Hensa.

Hensa menilai jika Bahlil mengubah cara berkomunikasinya seperti ketika kerap menceritakan latar belakang dirinya, maka bisa jadi pelan-pelan akan mengambil hati masyarakat. Selain itu, Hensa menyatakan efek positif ini akan dirasakan oleh Partai Golkar jika Bahlil berbicara seperti dirinya juga bagian dari masyarakat.

"Kalau Bahlil mau mengubah cara komunikasi publiknya menjadi lebih merakyat, saya meyakini bahwa efeknya tak hanya untuk dirinya saja, namun juga untuk partai yang saat ini ia pimpin yaitu Golkar karena memiliki pemimpin yang dapat mengambil hati masyarakat," pungkas Hensa. (E-3)