Bahlil: Kapasitas Stok BBM akan Ditambah dari 25 Hari Jadi 90 Hari

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berencana meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) nasional dari sekitar 25-26 hari menjadi 90 hari atau setara tiga bulan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas pasokan energi.
“Faktanya, ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25-26 hari, enggak lebih dari itu,” ujar Bahlil dalam konferensi pers perkembangan situasi Timur Tengah dan implikasinya terhadap sektor ESDM di Jakarta, Selasa.
Bahlil menyinggung perbandingan dengan Jepang yang memiliki cadangan energi jauh lebih besar. Stok BBM Jepang dapat bertahan hingga sekitar 254 hari, sedangkan Indonesia masih di bawah 30 hari. Menurutnya, keterbatasan tersebut bukan semata karena pasokan, tetapi juga minimnya fasilitas penyimpanan energi.
“Sekarang, kalau kita impor sebanyak itu (Jepang), kita mau taruh (BBM) di mana? Itu permasalahan kita,” kata Bahlil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan energi baru yang mampu menampung stok BBM hingga 90 hari, sejalan dengan standar internasional. Saat ini pemerintah tengah melakukan studi kelayakan (feasibility study) terkait pembangunan fasilitas tersebut.
Bahlil menargetkan proyek pembangunan storage mulai dilaksanakan pada 2026, dengan lokasi yang direncanakan berada di wilayah Sumatra.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa stok energi nasional saat ini masih berada di atas batas minimum ketahanan nasional. Bahlil menjelaskan bahwa cadangan minyak mentah (crude), BBM, serta LPG rata-rata berada di atas standar minimum nasional yang ditetapkan selama 23 hari.
“Jadi, menyangkut dengan persiapan hari raya Idulfitri, bulan puasa, alhamdulillah saya menyampaikan bahwa stok BBM, crude, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional,” ujarnya.
Isu ketahanan energi Indonesia menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026, termasuk ke ibu kota Teheran. Iran kemudian membalas dengan serangan rudal ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh televisi pemerintah Iran. Media Iran bahkan melaporkan bahwa Selat Hormuz secara efektif tertutup akibat konflik, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade.
Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia yang dilalui sekitar 20 persen konsumsi minyak global atau sekitar 20 juta barel minyak setiap hari, serta menjadi jalur penting ekspor gas alam cair dari kawasan Teluk seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. (Ant/E-3)
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel turut menyikapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil lahadalia terkait stok BBM dalam negeri hanya untuk 21 hari.
CADANGAN BBM nasional yang saat ini berada di kisaran sekitar 20–21 hari dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kondisi normal, sehingga masyarakat tidak perlu panik.
DIREKTUR Eksekutif CoRE Mohammad Faisal mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
Kementerian ESDM pastikan stok BBM nasional aman & harga subsidi tetap stabil di tengah konflik Timur Tengah. Simak imbauan pemerintah agar tak panic buying.
Pertamina pun menegaskan telah mempersiapkan stok BBM dan LPG jauh hari sebelum perang Israel-Amerika lawan Iran.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubdisi meskipun harga minyak dunia saat ini melambung
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah menembus level di atas US$100 per barel.
Pemerintah perlu mempertimbangkan skema penyesuaian bertahap harga bahan bakar minyak (BBM) untuk meredam tekanan dari lonjakan harga minyak dunia.
Update terbaru harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 9 Maret 2026. Simak rincian harga Pertamax hingga Diesel di tengah tensi geopolitik global.
Harga minyak mentah melonjak melewati US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2022.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berpotensi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved