Ini Penyesuaian Harga BBM Pertamina

Ilustrasi(Dok Pertamina)

DAFTAR harga terbaru BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR dan Vivo per 1 September 2025 bervariasi. Ada sejumlah jenis BBM Pertamina yang turun, tetapi seluruh SPBU swasta menaikkan harga BBM-nya. Pertamina merilis daftar harga BBM terbaru per 1 September 2025. Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green turun harga di sejumlah daerah.

Harga Pertamax di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, tetap sama seperti bulan lalu, yakni Rp12.200 per liter.

Di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, harga Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp11.700 per liter, Pertamax Turbo Rp12.450 per liter, Dexlite Rp12.900 per liter, Pertamina Dex Rp13.150 per liter dan harga Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter.

Sementara itu, di kawasan Papua Barat, Papua Barat Daya harga BBM Pertamina selain Pertalite juga berbeda. Harga Pertamax Rp12.500 per liter, Dexlite Rp13.900 per liter, Pertamina Dex Rp14.150 per liter dan Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.(H-2)

