Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Harga BBM Pertamina per 1 September, Cek Juga Shell, BP dan Vivo

Media Indonesia
01/9/2025 19:21
Harga BBM Pertamina per 1 September, Cek Juga Shell, BP dan Vivo
Ilustrasi(Dok Pertamina)

PERTAMINA merilis daftar harga BBM terbaru per 1 September 2025. Sejumlah varian seperti  Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green mengalami penurunan di beberapa daerah. Di sisi lain, harga BBM di SPBU swasta naik secara bersamaan. 

Harga Pertamax di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, tetap sama seperti bulan lalu, yakni Rp12.200 per liter.

Sedangkan harga Pertamax di luar Pulau Jawa terpantau turun di beberapa daerah. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, harga Pertamax turun dari Rp12.800 menjadi Rp12.500 per liter.

Baca juga : Pertamina Dex dan Pertamax Turbo Turun Harga, Ini Harga BBM Pertamina per 1 September 2025

Harga Pertamax Turbo yang semula Rp13.200 per liter turun menjadi Rp13.100 per liter di Pulau Jawa. BBM jenis Dexlite juga terpantau turun dari Rp13.850 per liter menjadi Rp13.600 per liter. Kemudian jenis Pertamina Dex dari Rp14.150 per liter menjadi Rp13.850 per liter.

 

Jenis Aceh FTZ Sabang Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu Sumut, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel FTZ Batam
Pertalite  Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.500 per liter Rp11.500 per liter Rp12.800 per liter Rp12.500 per liter Rp11.700 per liter
Pertamax Turbo Rp13.400 per liter   Rp13.700 per liter Rp13.400 per liter Rp12.450 per liter
Dexlite Rp13.900 per liter Rp12.700 per liter Rp14.200 per liter Rp13.900 per liter Rp12.900 per liter
Pertamina Dex Rp14.150 per liter   Rp14.450 per liter Rp14.150 per liter Rp13.150 per liter
Biosolar (subsidi)  Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter

 

Baca juga : Harga BBM di Semua SPBU Kompak Turun, kecuali Jenis Solar

Jenis DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB Nusa Tenggara Timur Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara Kalsel Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Sulut, Gorontalo
Pertalite Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter
Pertamax  Rp12.200 per liter Rp12.200 per liter Rp12.500 per liter Rp12.800 per liter Rp12.500 per liter
Pertamax Turbo Rp13.100 per liter Rp13.100 per liter  Rp13.400 per liter Rp13.700 per liter Rp13.400 per liter
Pertamax Green 95 Rp13.000 per liter        
Dexlite Rp13.600 per liter Rp13.600 per liter Rp13.900 per liter Rp14.200 per liter Rp13.900 per liter
Pertamina Dex  Rp13.850 per liter Rp13.850 per liter Rp14.150 per liter Rp14.450 per liter Rp14.150 per liter
Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter Rp13.500 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter
Biosolar Nonsubsidi   Rp6.800 per liter      

 

 

Jenis Maluku, Maluku Utara Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan Papua Barat, Papua Barat Daya
Pertalite Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.500 per liter Rp12.500 per liter Rp12.500 per liter
Dexlite Rp13.900 per liter Rp13.900 per liter Rp13.900 per liter
Pertamina Dex     Rp14.150 per liter
Biosolar (subsidi)   Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter


 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved