Harga BBM Pertamina per 1 September, Cek Juga Shell, BP dan Vivo

PERTAMINA merilis daftar harga BBM terbaru per 1 September 2025. Sejumlah varian seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green mengalami penurunan di beberapa daerah. Di sisi lain, harga BBM di SPBU swasta naik secara bersamaan.

Harga Pertamax di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, tetap sama seperti bulan lalu, yakni Rp12.200 per liter.

Sedangkan harga Pertamax di luar Pulau Jawa terpantau turun di beberapa daerah. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, harga Pertamax turun dari Rp12.800 menjadi Rp12.500 per liter.

Harga Pertamax Turbo yang semula Rp13.200 per liter turun menjadi Rp13.100 per liter di Pulau Jawa. BBM jenis Dexlite juga terpantau turun dari Rp13.850 per liter menjadi Rp13.600 per liter. Kemudian jenis Pertamina Dex dari Rp14.150 per liter menjadi Rp13.850 per liter.

Jenis Aceh FTZ Sabang Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu Sumut, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel FTZ Batam Pertalite Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Pertamax Rp12.500 per liter Rp11.500 per liter Rp12.800 per liter Rp12.500 per liter Rp11.700 per liter Pertamax Turbo Rp13.400 per liter Rp13.700 per liter Rp13.400 per liter Rp12.450 per liter Dexlite Rp13.900 per liter Rp12.700 per liter Rp14.200 per liter Rp13.900 per liter Rp12.900 per liter Pertamina Dex Rp14.150 per liter Rp14.450 per liter Rp14.150 per liter Rp13.150 per liter Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter

Jenis DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB Nusa Tenggara Timur Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara Kalsel Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Sulut, Gorontalo Pertalite Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Pertamax Rp12.200 per liter Rp12.200 per liter Rp12.500 per liter Rp12.800 per liter Rp12.500 per liter Pertamax Turbo Rp13.100 per liter Rp13.100 per liter Rp13.400 per liter Rp13.700 per liter Rp13.400 per liter Pertamax Green 95 Rp13.000 per liter Dexlite Rp13.600 per liter Rp13.600 per liter Rp13.900 per liter Rp14.200 per liter Rp13.900 per liter Pertamina Dex Rp13.850 per liter Rp13.850 per liter Rp14.150 per liter Rp14.450 per liter Rp14.150 per liter Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter Rp13.500 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter Biosolar Nonsubsidi Rp6.800 per liter

Jenis Maluku, Maluku Utara Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan Papua Barat, Papua Barat Daya Pertalite Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Rp10.000 per liter Pertamax Rp12.500 per liter Rp12.500 per liter Rp12.500 per liter Dexlite Rp13.900 per liter Rp13.900 per liter Rp13.900 per liter Pertamina Dex Rp14.150 per liter Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter Rp6.800 per liter



