3 Terdakwa Kasus Korupsi Pertamina Jalani Sidang Vonis di PN Jakarta Pusat

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBANYAK 3 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero) klaster PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (26/2).
Ketiganya yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, serta Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.
Berdasarkan pantauan di lokasi, ketiganya tiba di ruang sidang Utama Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan wajah tertunduk dan mata berkaca-kaca.
Sejumlah pendukung tampak menyalami dan memberikan dukungan moral kepada para terdakwa. Mereka mengenakan kemeja putih dan bawahan hitam, serta menggenggam tangkai bunga yang diberikan dari luar ruang persidangan.
Di dalam ruang sidang, ketiganya terlihat saling menguatkan. Yoki sempat menepuk paha Agus Purwono sebagai bentuk dukungan, yang dibalas dengan gestur serupa.
Sebelum sidang dimulai, Agus Purwono menyampaikan harapannya agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
"Putusan yang seadil-adilnya, mudah-mudahan," kata Yoki.
Sidang vonis ini menjadi penentu nasib ketiga terdakwa dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut. (Bob/P-3)
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ungkap kronologi terdeteksinya potensi kerugian LNG Pertamina senilai US$300 juta dalam sidang kasus korupsi hari ini.
Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengeklaim telah mengetahui keberadaan Riza Chalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah
Riza merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023 yang disebut-sebut bermukim di Singapura.
Saat ini Riza berada di Singapura. Bagi Herdiansyah, penyidik JAM-Pidsus harusnya tak punya alasan lagi untuk tidak segera mengejar dan menangkap Riza.
Mantan PM Malaysia Najib Razak hadapi vonis atas 25 dakwaan kasus 1MDB. Jika terbukti bersalah, hukuman penjara Najib diprediksi bertambah panjang.
Sean “Diddy” Combs dijadwalkan menjalani sidang vonis pada 3 Oktober 2025 terkait dua dakwaan perdagangan seks.
Sean 'Diddy' Combs tetap ditahan sampai sidang vonis pada 3 Oktober mendatang.
Mahkamah Agung AS menolak permintaan darurat Donald Trump untuk menunda sidang vonis dalam kasus pembayaran uang tutup mulut, Jumat waktu setempat.
Cut Intan Nabila, sebagai korban KDRT yang dilakukan Armor, disebut majelis hakim mengalami luka lebam dan trauma kejiwaan.
