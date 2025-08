Harga BBM di Semua SPBU Kompak Turun, kecuali Jenis Solar

Ilustrasi(Antara)

Memasuki awal Agustus 2025, harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Pertamina, Shell, Vivo, dan BP tercatat mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli. Namun, tren berbeda terlihat pada bahan bakar jenis solar yang justru mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan pantauan dari laman resmi Pertamina, Senin (4/8), harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) kini dijual seharga Rp12.200 per liter, turun Rp300 dari harga sebelumnya Rp12.500 per liter pada Juli.

Penurunan juga terjadi pada Pertamax Green 95, yang kini dibanderol Rp13.000 per liter, lebih murah Rp250 dari bulan sebelumnya. Sementara itu, Pertamax Turbo (RON 98) turun sebesar Rp300 menjadi Rp13.200 per liter dari sebelumnya Rp13.500 per liter.

Namun demikian, tidak semua jenis bahan bakar mengalami penurunan. Harga BBM untuk Dex series, yakni produk solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex, justru mengalami kenaikan harga, sejalan dengan tren global harga minyak diesel dan biaya produksi yang meningkat. Meski demikian, rincian harga Dex series belum dirinci dalam rilis resmi.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini dilakukan secara berkala oleh badan usaha sesuai mekanisme pasar dan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Konsumen diimbau untuk terus memperhatikan perubahan harga dan memilih jenis BBM yang sesuai dengan kebutuhan serta spesifikasi kendaraannya.

Berikut rincian harga BBM di SPBU Pertamina:

Pertalite: Rp10.000 per liter;

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter;

Pertamax: Rp12.200 per liter;

Pertamax Turbo: Rp13.000 per liter;

Pertamax Green: Rp13.200 per liter;

Dexlite: Rp13.850 per liter; dan

Pertamina Dex: Rp14.150 per liter.

