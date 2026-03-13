Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

MI/Seno(Dok. Pribadi)

PENDIDIKAN dasar dan menengah merupakan fondasi utama bagi masa depan sebuah bangsa. Dari ruang-ruang kelas di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah itu, nilai, pengetahuan, dan keterampilan generasi muda dibentuk. Di Indonesia, sektor ini tidak hanya menjadi ruang belajar akademik, tetapi juga arena besar bagi pembentukan karakter, mobilitas sosial, dan pembangunan nasional. Namun, perjalanan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sering kali bergerak di antara dua kutub: harapan besar untuk pemerataan kualitas pendidikan dan kenyataan lapangan yang menunjukkan kesenjangan.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya merespons tantangan tersebut dengan berbagai program strategis. Program pendidikan bermutu dan inklusif, revitalisasi pendidikan, perluasan beasiswa, hingga penanganan anak tidak sekolah menjadi bagian dari agenda besar pembenahan sistem pendidikan. Meski demikian, seperti halnya kebijakan publik lainnya, implementasi di lapangan tetap memunculkan dinamika yang patut dicermati secara kritis sekaligus reflektif.

MEMBACA TANTANGAN

Secara kuantitatif, pendidikan dasar dan menengah di Indonesia telah menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar relatif tinggi. Sebagian besar anak Indonesia kini dapat mengakses pendidikan dasar, bahkan hingga tingkat menengah pertama. Program wajib belajar serta berbagai bantuan pendidikan telah memperluas kesempatan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan dasar di Indonesia telah mencapai lebih dari 100%, yang menandakan akses pendidikan dasar secara umum sudah cukup luas (BPS, 2023).

Namun, capaian kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas. Kesenjangan antarwilayah masih menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas, guru, dan ekosistem pembelajaran yang lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil atau wilayah dengan tingkat pembangunan rendah. Ketimpangan ini bukan hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas proses pembelajaran.

Masalah kualitas pembelajaran sering kali tercermin dalam berbagai studi nasional maupun internasional yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA), misalnya, menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD (OECD, 2022). Banyak siswa yang secara administratif naik kelas atau lulus sekolah, tetapi belum sepenuhnya menguasai keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan abad ke-21.

Selain itu, transformasi teknologi yang berlangsung cepat juga menciptakan kesenjangan baru. Sekolah yang memiliki akses terhadap perangkat digital dan internet dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, sementara sekolah yang tidak memiliki akses tersebut berpotensi tertinggal. Situasi ini menjadi semakin nyata ketika pandemi covid-19 beberapa tahun lalu memaksa sistem pendidikan beralih ke pembelajaran jarak jauh (UNESCO, 2021).

Jika dicermati secara saksama, tantangan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia merupakan refleksi dari berbagai faktor struktural yang saling berkaitan.

Pertama ialah persoalan ketimpangan sosial-ekonomi. Banyak keluarga yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga pendidikan anak menjadi pilihan yang harus bersaing dengan kebutuhan hidup lainnya. Meskipun pendidikan dasar secara formal tidak dipungut biaya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, atau perlengkapan sekolah tetap menjadi beban bagi sebagian keluarga.

Kedua ialah persoalan distribusi dan kualitas tenaga pendidik. Indonesia memiliki jumlah guru yang besar, tetapi distribusinya tidak selalu merata. Beberapa daerah mengalami kelebihan guru, sementara daerah lain justru kekurangan. Di sisi lain, tantangan peningkatan kompetensi guru juga menjadi isu penting. Transformasi kurikulum dan metode pembelajaran menuntut guru untuk terus beradaptasi dengan pendekatan pedagogi yang lebih modern dan berpusat pada siswa (World Bank, 2020).

Ketiga ialah persoalan anak tidak sekolah. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa masih terdapat jutaan anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan formal atau putus sekolah di tengah jalan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kondisi ekonomi, pernikahan dini, kebutuhan bekerja, hingga keterbatasan akses geografis (Kemendikbudristek, 2023). Fenomena anak tidak sekolah menjadi persoalan serius karena berpotensi memperpanjang lingkaran kemiskinan antargenerasi. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai cenderung memiliki peluang kerja yang lebih terbatas di masa depan.

Keempat ialah relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan. Dunia kerja mengalami perubahan yang sangat cepat akibat kemajuan teknologi, otomatisasi, dan digitalisasi. Sistem pendidikan perlu memastikan bahwa lulusan sekolah tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta literasi digital.

AGENDA STRATEGIS

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kemendikdasmen berupaya mengarahkan kebijakan pendidikan menuju paradigma pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif. Konsep ini menekankan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendekatan inklusif tidak hanya menyangkut akses terhadap sekolah, tetapi juga memastikan bahwa proses pembelajaran dapat menjangkau semua kelompok, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, anak dari komunitas adat, maupun anak di wilayah terpencil.

Dalam kerangka ini, Kemendikdasmen mendorong berbagai program transformasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah. Upaya ini mencakup pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi guru. Untuk meningkatkan kompetensi guru, Kemendikdasmen menargetkan 41,692 guru akan mengikuti PPG, 150.000 guru mendapatkan dukungan studi lanjut, 119.888 guru akan mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam, STEM, kepemimpinan, dan keterampilan lain.

Revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat sistem pendidikan dasar dan menengah. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan atau perbaikan infrastruktur sekolah, tetapi juga pada pembaruan sistem pembelajaran dan manajemen pendidikan. Revitalisasi sekolah mencakup perbaikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Banyak sekolah di berbagai daerah yang sebelumnya memiliki kondisi bangunan kurang layak kini mulai mendapatkan perhatian melalui program rehabilitasi dan pembangunan kembali.

Menurut data Kemendikdasmen, di tahun 2025 setidaknya sudah ada 16.095 sekolah yang telah dibangun ulang. Perinciannya terdiri atas 1.515 gedung PAUD, 6.328 gedung SD, 3.986 gedung SMP, 3.705 gedung SMA dan SMK, 384 gedung SLB, dan lain-lain. Menariknya, proses revitalisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di sekitar satuan pendidikan. Setidaknya, dari proses ini ada 28.000 UMKM dan 192.666 tenaga kerja mendapatkan manfaat berkat pengelolaan revitalisasi secara swakelola.

Namun, revitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek fisik. Tantangan terbesar justru terletak pada revitalisasi budaya belajar. Sekolah perlu menjadi ruang yang mendorong rasa ingin tahu, eksplorasi, dan kreativitas siswa. Dalam konteks ini, Kemendikdasmen juga melakukan program pendukung seperti revitalisasi bahasa daerah, penyediaan buku bermutu, pengembangan pabrik pembelajaran, pelatihan kompetensi kerja, dan seterusnya.

Salah satu upaya penting Kemendikdasmen dalam memastikan akses pendidikan ialah melalui berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan. Program Indonesia Pintar, misalnya, telah membantu jutaan siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah. Di tahun 2026, Kemendikdasmen menargetkan 19,48 juta murid dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan beasiswa PIP, 5.519 murid SMA/SMK akan mendapatkan beasiswa ADEM, 21.518 murid mengikuti program Community Learning Center, dan menjangkau 191,697 anak tidak sekolah.

Bantuan pendidikan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial. Ia menjadi instrumen penting untuk mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan finansial. Dengan dukungan yang tepat, banyak siswa dari keluarga sederhana yang mampu melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan meningkatkan mobilitas sosial keluarganya.

Namun, efektivitas program bantuan pendidikan sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan persoalan administrasi atau data penerima yang belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, penguatan sistem data pendidikan menjadi kunci penting agar program bantuan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

PERAN DATA DAN TEKNOLOGI

Transformasi pendidikan di era digital juga menuntut pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Sistem data pendidikan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan secara lebih akurat, mulai dari distribusi guru hingga keberadaan anak tidak sekolah. Di sisi lain, teknologi digital membuka peluang besar bagi inovasi pembelajaran. Platform pembelajaran daring, sumber belajar digital, dan berbagai aplikasi pendidikan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.

Namun, pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan upaya mengatasi kesenjangan akses digital. Tanpa langkah ini, digitalisasi pendidikan justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara sekolah yang memiliki akses teknologi dan yang tidak.

Meski berbagai program telah diluncurkan, penting untuk diakui bahwa transformasi pendidikan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan evaluasi berkelanjutan. Kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran program, tetapi harus memastikan dampak nyata bagi kualitas pembelajaran di kelas.

Pendekatan top-down sering kali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan realitas lapangan yang sangat beragam. Oleh karena itu, ruang partisipasi bagi guru, kepala sekolah, dan masyarakat perlu diperkuat dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan.

Pada akhirnya, masa depan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara kolaboratif. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan sumber daya, tetapi keberhasilan pendidikan juga ditentukan oleh keterlibatan guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Langkah-langkah pemerintah melalui berbagai program pendidikan bermutu dan inklusif menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan secara bertahap. Revitalisasi sekolah, perluasan beasiswa, penanganan anak tidak sekolah, serta berbagai inovasi kebijakan merupakan sinyal bahwa transformasi pendidikan sedang berlangsung.

Jika upaya ini dapat dijalankan secara berkelanjutan, pendidikan dasar dan menengah Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi sistem yang tidak hanya luas dalam jangkauan, tetapi juga kuat dalam kualitas. Pada titik itulah pendidikan benar-benar dapat menjadi jembatan bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global.