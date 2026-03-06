DPR Apresiasi Penunjukan Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Transisi Energi oleh Presiden

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra(Dok istimewa )

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan agenda transisi energi nasional secara lebih terkoordinasi.

Cek Endra menilai bahwa pembentukan Satgas Transisi Energi merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program transformasi energi nasional, baik yang berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan maupun efisiensi penggunaan energi.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang menunjuk Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Transisi Energi. Kehadiran satgas ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam mendorong implementasi program transisi energi nasional secara bertahap dan terukur,” ujar Cek Endra dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (6/3).

Menurutnya, agenda transisi energi tidak hanya menyangkut pengembangan energi bersih, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan, transformasi sektor transportasi, serta penguatan industri energi di dalam negeri.

Cek Endra menilai berbagai program dalam kerangka transisi energi perlu dipersiapkan secara matang agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Yang penting adalah memastikan setiap program transisi energi dilaksanakan secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, dukungan industri nasional, serta keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap melalui koordinasi yang lebih kuat melalui Satgas Transisi Energi, berbagai kebijakan pemerintah di sektor energi dapat berjalan lebih sinkron sehingga mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (E-4)