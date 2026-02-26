OpenAI: Penggunaan Prompt Ramadan di Indonesia Naik 85 Persen

Penggunaan Prompt Ramadhan di Chat GPT meningkat 85%.(Freepik)

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia memasuki babak baru menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H. OpenAI mencatat lonjakan drastis penggunaan prompt bertema Ramadhan di aplikasi ChatGPT oleh pengguna di tanah air, mencapai angka 85 persen pada Januari 2026.

Data ini menunjukkan pergeseran perilaku digital masyarakat Indonesia yang semakin strategis dalam memanfaatkan AI. Tidak hanya untuk hiburan, ChatGPT kini menjadi asisten pribadi untuk menyusun rencana produktivitas hingga aktivitas spiritual selama bulan puasa.

Tren Prompt "Cara Praktis" dan "How To"

Kepala Komunikasi OpenAI Asia Tenggara, Grace Chua, mengungkapkan bahwa kategori prompt yang paling mendominasi adalah instruksi mengenai kiat-kiat praktis. Pengguna aktif mencari panduan dengan kata kunci "cara praktis" atau "how to" untuk berbagai keperluan.

Beberapa topik utama yang paling banyak dicari meliputi:

Penyiapan menu sahur dan buka puasa yang sehat.

Ide jualan takjil dan hampers unik.

Strategi meningkatkan keuntungan bisnis selama musim Ramadhan.

Optimalisasi AI untuk Menu Sahur dan Buka Puasa

Untuk mendapatkan hasil maksimal, OpenAI menyarankan pengguna memberikan instruksi yang sangat spesifik. Alih-alih hanya meminta "resep sahur", pengguna kini mulai memasukkan variabel mendetail seperti:

Daftar bahan yang tersisa di dalam kulkas.

Preferensi diet tertentu (misalnya rendah gula atau tinggi serat).

Anggaran belanja harian.

Tujuan kesehatan berdasarkan saran medis profesional.

Dengan data yang spesifik, ChatGPT mampu memberikan rekomendasi menu personal dan menyusun rencana makan mingguan (meal plan) yang sistematis agar ibadah tetap bugar.

Tips Membuat Prompt Ramadhan yang Efektif:

Berikan Konteks: Sebutkan batasan waktu dan energi Anda. Detail Bahan: Masukkan daftar bahan makanan yang tersedia. Tujuan Spesifik: Apakah untuk kesehatan, penghematan, atau efisiensi waktu?

Produktivitas Maksimal dengan Agent Mode

Salah satu fitur yang menjadi primadona pada tren 2026 ini adalah Agent Mode di ChatGPT. Fitur ini memungkinkan AI bertindak lebih proaktif dalam membantu eksekusi pekerjaan dan pengaturan jadwal.

Selama Ramadhan, Agent Mode dimanfaatkan pengguna untuk:

Menyusun Skala Prioritas: Menyesuaikan beban kerja dengan kondisi fisik saat berpuasa.

Manajemen Waktu: Mengatur jadwal harian yang sinkron dengan waktu sahur, ibadah, dan tarawih.

Asisten Kerja: Melakukan riset otomatis, mengorganisir informasi, hingga menyusun draf email dan dokumen penting.

Rencana Kebugaran: Memberikan rekomendasi olahraga ringan yang aman dilakukan sebelum berbuka atau setelah shalat tarawih.

Peluang Bisnis dan Pendapatan Tambahan

Bagi para pelaku usaha dan pencari penghasilan tambahan, AI menjadi alat untuk mempertajam strategi pemasaran. Dengan memasukkan data modal dan ketersediaan waktu, pengguna meminta AI membantu menyusun lini masa produksi hingga skenario harga yang kompetitif di pasar.

Peningkatan penggunaan AI ini membuktikan bahwa teknologi bukan lagi sekadar tren, melainkan bagian dari ekosistem pendukung ibadah dan ekonomi masyarakat Indonesia di era digital. (Ant/Z-10)