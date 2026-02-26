OpenAI: Penggunaan Prompt Ramadan di Indonesia Naik 85 Persen

Headline
Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia memasuki babak baru menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H. OpenAI mencatat lonjakan drastis penggunaan prompt bertema Ramadhan di aplikasi ChatGPT oleh pengguna di tanah air, mencapai angka 85 persen pada Januari 2026.
Data ini menunjukkan pergeseran perilaku digital masyarakat Indonesia yang semakin strategis dalam memanfaatkan AI. Tidak hanya untuk hiburan, ChatGPT kini menjadi asisten pribadi untuk menyusun rencana produktivitas hingga aktivitas spiritual selama bulan puasa.
Kepala Komunikasi OpenAI Asia Tenggara, Grace Chua, mengungkapkan bahwa kategori prompt yang paling mendominasi adalah instruksi mengenai kiat-kiat praktis. Pengguna aktif mencari panduan dengan kata kunci "cara praktis" atau "how to" untuk berbagai keperluan.
Beberapa topik utama yang paling banyak dicari meliputi:
Untuk mendapatkan hasil maksimal, OpenAI menyarankan pengguna memberikan instruksi yang sangat spesifik. Alih-alih hanya meminta "resep sahur", pengguna kini mulai memasukkan variabel mendetail seperti:
Dengan data yang spesifik, ChatGPT mampu memberikan rekomendasi menu personal dan menyusun rencana makan mingguan (meal plan) yang sistematis agar ibadah tetap bugar.
Salah satu fitur yang menjadi primadona pada tren 2026 ini adalah Agent Mode di ChatGPT. Fitur ini memungkinkan AI bertindak lebih proaktif dalam membantu eksekusi pekerjaan dan pengaturan jadwal.
Selama Ramadhan, Agent Mode dimanfaatkan pengguna untuk:
Bagi para pelaku usaha dan pencari penghasilan tambahan, AI menjadi alat untuk mempertajam strategi pemasaran. Dengan memasukkan data modal dan ketersediaan waktu, pengguna meminta AI membantu menyusun lini masa produksi hingga skenario harga yang kompetitif di pasar.
Peningkatan penggunaan AI ini membuktikan bahwa teknologi bukan lagi sekadar tren, melainkan bagian dari ekosistem pendukung ibadah dan ekonomi masyarakat Indonesia di era digital. (Ant/Z-10)
