BRI Insurance Salurkan Bantuan Pendidikan ke Dua Yayasan di Jakarta

BRI Insurance Salurkan Bantuan Pendidikan(Istimewa)

SEBAGAI bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bulan Ramadan, PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Pada 26-27 Februari 2026, bantuan berupa peralatan sekolah dan biaya operasional diserahkan kepada dua lembaga, yakni Yayasan Ridho Berkah Sejahtera di Cipayung dan Yayasan Baitul Yatama Jakarta (Bayata) di Penjaringan.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, menyerahkan langsung bantuan kepada perwakilan Yayasan Ridho Berkah Sejahtera, Ustad Rahmat. Budi menyampaikan bahwa aksi ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam mendukung pendidikan generasi muda.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Ridho Berkah Sejahtera karena telah menerima BRI Insurance dengan sangat baik dan memberikan kami kesempatan untuk berbagi dengan anak-anak yang ada di yayasan ini, saya berharap bantuan yang diberikan BRI Insurance ini dapat bermanfaat untuk seluruh anak yang ada disini dan dapat membantu meringankan kegiatan operasional Yayasan Ridho Berkah Sejahtera,” ucap Budi.

Baca juga : Ribuan Anak Yatim Pecahkan Tiga Rekor Muri Aksi Sosial Ramadan di Banjarmasin

Menanggapi hal tersebut, Ustad Rahmat mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap kebutuhan sekolah anak-anak di yayasannya.

“Terima kasih kepada BRI Insurance untuk seluruh bantuan yang telah diberikan untuk Yayasan Ridho Berkah Sejahtera, kami benar-benar merasa terbantu dengan diberikannya bantuan tersebut. Semoga kedepannya bantuan yang diberikan BRI Insurance ini membuat anak-anak dan kegiatan operasional di yayasan semakin lebih baik,” ujar Ustad Rahmat

Di lokasi berbeda, Benny Imam Syafii Selaku Komisaris Independen BRI Insurance memberikan bantuan secara langsung kepada Lukmanul Hakim selaku perwakilan Yayasan Baitul Yatama Jakarta (Bayata). ”Kami selaku perwakilan BRI Insurance sangat bersyukur karena kedatangan kami diterima dengan hangat oleh Bapak, Ibu, dan anak-anak di Yayasan Baitul Yatama Jakarta (Bayata). Hari ini kami hadir untuk memberikan bantuan peralatan sekolah dan biaya untuk membantu kegiatan sehari-hari yayasan.” Ucap Benny

Baca juga : OpenAI: Penggunaan Prompt Ramadan di Indonesia Naik 85 Persen

Lukmanul Hakim berharap bantuan ini menjadi pemacu semangat bagi anak-anak dalam mengejar pendidikan mereka.

“Terima kasih BRI Insurance yang telah memberikan bantuan kepada Yayasan Baitul Yatama Jakarta (Bayata), semoga dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban anak-anak yang ingin menggapai cita-citanya, dan juga menjadi berkah untuk BRI Insurance,” kata Lukmanul.

Kegiatan yang dilakukan BRI Insurance ini mengajarkan untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Tidak hanya sekadar mengejar pahala, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Selain fokus pada bidang asuransi kerugian untuk ketahanan ekonomi, BRI Insurance juga menjalankan peran dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedepannya, perusahaan berencana melakukan pemerataan kegiatan CSR yang berkelanjutan di berbagai wilayah. Langkah ini selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta visi perusahaan untuk menjadi mitra pelindung yang andal bagi masyarakat dan lingkungan.

(P-4)