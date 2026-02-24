Buka Puasa Bersama Anak Yatim & Media: Vega Hotel Gading Serpong Sambut Ramadan dengan Berkah dan Kolaborasi

Vega Hotel Gading Serpong adalkan acara buka puasa bersama anak yatim.(Dok. Vega Hotel Gading Serpong)

MEMASUKI bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Vega Hotel Gading Serpong menyelenggarakan kegiatan istimewa bertajuk "Buka Puasa Bersama Anak Yatim & Media-Content Creator Gathering" pada hari Senin, 23 Februari 2026. Acara yang berlangsung di Yugo Restaurant ini menggabungkan semangat berbagi dengan penguatan sinergi bersama rekan-rekan media dan pegiat konten digital.

Kegiatan ini diawali dengan santunan kepada puluhan anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan (CSR). Selain memberikan santunan, anak-anak juga diajak menikmati hidangan berbuka puasa khas hotel berbintang untuk menghadirkan kegembiraan di bulan suci.

Tidak hanya sekadar seremoni, acara ini menjadi momentum strategis bagi Vega Hotel Gading Serpong untuk memperkenalkan paket Iftar Ramadan 2026 kepada publik melalui rekan media dan content creator. Dengan mengundang para pemberi pengaruh (influencers), hotel berharap dapat menciptakan gaung positif di media sosial yang autentik dan luas.

Tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk memperkuat posisi Vega Hotel Gading Serpong sebagai destinasi kuliner Ramadan terbaik di kawasan Tangerang, mempererat hubungan baik dengan jurnalis dan creator konten yang selama ini mendukung publikasi hotel, serta memberikan kesempatan bagi tamu undangan untuk menikmati langsung kualitas menu buffet Ramadan.

Dengan dukungan publikasi dari media dan konten kreatif yang dihasilkan, hotel optimis dapat mencapai okupansi restoran yang maksimal selama bulan Ramadan.

"Kami percaya bahwa keberkahan dimulai dari berbagi. Melalui acara ini, kami ingin menyebarkan kebahagiaan sekaligus menunjukkan kesiapan kami dalam menyambut tamu Ramadan dengan pelayanan dan hidangan terbaik. Kami berharap kolaborasi dengan media dan content creator ini menghasilkan output promosi yang efektif sehingga target penjualan Iftar 2026 dapat melampaui pencapaian tahun sebelumnya," ujar Ibu Asty Kesuma, selaku Hotel Manager Vega Hotel Gading Serpong.

Informasi dan reservasi hotel dapat menghubungi melalui telepon di +6221 2920 5999, whatsapp +62811 1901 8999, atau kunjungi website kami di parador-hotels.com. (Z-10)