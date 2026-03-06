Ramadan Jadi Ajang Berbagi Kebahagiaan Lewat Santunan 1.000 Anak Yatim

Adaro gelar buka puasa bersama 1.000 anak yatim di Depok, Jawa Barat.(Adaro)

Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan. Acara tersebut diselenggarakan oleh PT Adaro Andalan Indonesia Tbk dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk di Masjid At-Thohir, Cimanggis, Depok, Jumat (6/3). Kegiatan ini dihadiri jajaran manajemen serta karyawan dari kedua perusahaan.

Selain menjadi momen berbuka puasa bersama, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan dukungan moral bagi anak-anak yatim yang diharapkan menjadi bagian dari generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.

Dewan Pembina Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk Garibaldi ‘Boy’ Thohir mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus komitmen berbagi di bulan Ramadan.

“Buka puasa bersama 1.000 anak yatim ini kami selenggarakan sebagai wujud syukur dan berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah. Ramadan mengajarkan kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Melalui kebersamaan ini, kami ingin menghadirkan semangat dan harapan agar anak-anak yatim dapat terus percaya diri dalam menggapai cita-cita,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan kegiatan tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang tangguh.

Acara yang telah berlangsung sejak 2011 ini kini memasuki tahun ke-14 penyelenggaraan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dikemas dengan konsep festival kuliner serta diisi dengan tausiah oleh Ustadz Hilman Fauzi. Selain itu, seluruh anak yatim yang hadir juga menerima santunan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial tersebut.

Sebelumnya, kedua perusahaan juga secara konsisten menjalankan berbagai program sosial untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak di wilayah operasional perusahaan.

Beberapa program tersebut antara lain PAUD Berkarakter, pembagian 10.000 paket seragam sekolah, serta program peningkatan gizi siswa PAUD melalui penyediaan makanan sehat dan gizi seimbang di sekolah. Program-program tersebut dijalankan di bawah koordinasi Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak.

Melalui berbagai kegiatan sosial tersebut, kolaborasi kedua perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional. (E-3)